检察总长沈雨廷，应以权力面前堂堂正正的调查证明存在的理由. August. 13, 2024 08:13. . 尹锡悦总统11日提名法务部次官沈雨廷（56岁，司法研修院第26期）为新任检察总长候选人。沈雨廷一旦经过国会人事听证会任命，将从9月16日开始任职。检察总长不需要国会的同意，因此只要人事听证会上没有呈现严重的缺陷，任命已成定局。 沈雨廷是企划通，与特调通的现任总长李沅䄷不同，与尹锡悦的调查缘分并不深。沈雨廷在文在寅政府时期晋升为检察长，作为法务部企划调整室长辅佐前部长秋美爱、朴范界。但当时法务部强行对时任检察总长尹锡悦进行惩戒时，他站在了尹锡悦一边。他的故乡是忠南公州，与尹锡悦相似，与同为企划通的总统室民政首席秘书金周贤交情深厚。 沈雨廷的任期将截至2026年9月。这与尹锡悦总统任期后半期相当长的时间重叠。在总统任期后半期，不是前政府事件而是现政府事件，势必成为检察机关事件的主角。总统夫人金建希的名牌包事件是在尹锡悦当选总统后发生的，但检方接到举报后也拖延7个月，增加了疑惑。金建希的操纵德意志汽车股价疑惑，检察机关既没有起诉也没有终结的模棱两可状态在尹政府也持续了近两年。只看权力的眼色行事的拙劣的调查绝不能继续下去。 在检察系统，即使检察总长强调根据法律和原则进行调查，在一线进行符合权力口味的调查的情况也不少见。金建希的出差调查就是例子。文在寅政府为了掌握检察机关，听取检察总长的意见，没有选择高层人选，而是在高层人选后任命检察总长。随着熟悉检察机关的检察官出身的总统反复使用这种伎俩，检察机关不再一丝不乱。沈雨廷在被指名后的第一件事就是强调“根据法律和原则进行调查”，但是像李沅䄷一样光用嘴喊是不够的。即使赌上自己的职位，也要坚决贯彻下去。 在国会占据压倒性多数的在野党对检察机关的施压也比过去任何时候都强。被检察机关起诉并接受审判的共同民主党代表李在明和祖国革新党代表曹国在推进弹劾调查检察官的同时，还提出了废除检察厅的立法。对于检察机关来说，如果没有国民的信任，将很难克服这种压力。沈雨廷有必要铭记，不管调查对象是谁，只有堂堂正正地调查才是树立内部纲纪、得到外部信任的方法。

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