特朗普试图攻击哈里斯，“谎言回旋镖”扎到自己身上. August. 12, 2024 08:26. by 林雨宣 imsun@donga.com. 美国共和党总统候选人唐纳德•特朗普试图攻击民主党总统候选人、副总统卡梅拉•哈里斯时，因虚言争议和“连黑人的脸都分不清”的指责而陷入非难。《纽约时报》（NYT）报道说，在左右11月总统大选的核心摇摆州民意调查中，特朗普候选人在误差范围内落后于哈里斯，并表示“在哈里斯登场后（特朗普）经历了最糟糕的3周”。 特朗普8日在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园举行的记者会上，在谈到前加利福尼亚州众议院议长威利•布朗时表示：“我非常了解他。我俩曾经一起乘坐过差点坠机的直升机。”他接着吹嘘说：“布朗不喜欢哈里斯。当时威利跟自己讲过一些有关‘哈里斯的可怕事情’。” 当天出现关于布朗前议长的提问，是因为他是哈里斯副总统与道格拉斯•埃姆霍夫结婚前的恋人。年长31岁的布朗任命时任检察官的副总统哈里斯担任主要职务，一度引发争议。 据《纽约时报》报道，布朗表示：“我没有和特朗普一起坐过直升飞机。这些都是谎言。”对于特朗普候选人说的这些内容，一起乘坐直升机的其他人也异口同声地表示，“当时的直升机没有发生飞行事故或紧急降落，机上的人也没有讨论过哈里斯。”经确认，当时一起乘坐的“布朗”不是黑人前议长布朗，而是白人前加利福尼亚州州长杰里•布朗。 特朗普候选人在直升机上曾经历过危机。据《纽约时报》报道，不是和布朗前议长，而是与黑人政治家、前加利福尼亚州参议员内特•霍尔登乘坐直升机时紧急着陆。对此，有人戏称“特朗普连黑人的脸都认不出来”。霍尔登前议员指出：“布朗个子矮，头发稀少，而我头发浓密，个子高，看起来其实差别有点明显。”布朗前议长也回应说：“我不想认为特朗普分不清黑人。如果认为把我认成是碧昂丝，那情况就有点糟糕了。” 此外，据《纽约时报》和锡耶纳大学8日的民意调查结果显示，哈里斯在密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州等三个主要竞争州获得50%的支持率，在误差范围（±4.2~4.8%）内领先于支持率仅为46%的特朗普。

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