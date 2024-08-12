“要抓住50万亿韩元的日本人工智能市场”，韩国企业进军当地市场是胜负手. August. 12, 2024 08:25. by 南惠贞记者 namduck2@donga.com. 随着日本人工智能相关产业的爆发性增长，韩国人工智能企业正在全面向日本人工智能市场发起挑战。有分析认为，与不断增长的需求相比，信息技术（IT）人力和基础设施不足的情况和日本政府的积极支援相吻合，已成为韩国企业成功进军的“机会之地”。 据IT业界11日透露，LG CNS最近与在日本运营300多家直营语言学院的教育企业ION签订了业务合作备忘录，开始进军日本公共教育市场。此次双方协议是应关注LG CNS技术能力的ION的要求达成的。作为政府政策的一环，日本从2019年起向小学、初中学生每人发放了一台笔记本电脑和iPad等，令终端机普及率达到99%。但日本真正可利用的人工智能基础内容却不足。LG CNS计划与ION一起开发公共教育用英语会话应用程序（APP）”人工智能导师”，提高在线学习运营平台，攻占日本教育技术市场。 韩国企业之所以走向日本，是因为日本是增长潜力巨大的市场。市场调查企业Statista预测，日本人工智能市场将从2024年的81.2亿美元（约11.0554万亿韩元）增长到2030年的365.2亿美元（约49.7220万亿韩元），年均增长28.48%。 初创企业的进军也很活跃。生成型人工智能服务平台企业Wrtn Tech迅速收集日本当地的用户数据，提高基础设施，并通过量身定做的生成人工智能应用程序和网络服务，在日本备受关注。服务推出后，月活跃用户数超过30万人，并制定了年内达到100万人的目标。 5月，Wanted Lab在日本当地合作伙伴IT人才职业配对企业Lapras移植了人工智能技术和按招聘人数收费商业模式，并开始提供服务。与招聘手续费为5%-7%的韩国不同，日本是求职者年薪的30%-50%。Wanted Lab计划利用人工智能技术，降低招聘手续费，以提议定制型人才的方式扩大事业。 去年9月设立日本子公司的人工智能法律解决方案创业公司BHSN以能够处理多种语言的法律、政策、行政文件的技术能力为基础，正在扩大与日本律师事务所、会计法人、咨询公司的合作。对于法令、指导方针等法律资料，正在准备推出可以用日语提问并得到答案的“人工智能工作人员（秘书）”。 日本政府积极吸引人工智能初创企业，这对韩国企业来说也是利好因素。日本经济产业省今年为人工智能领域的直接支援投入1180亿日元（约1.0965万亿韩元）预算。对于利用人工智能的软件开发企业，也认可知识产权（IP）事业化带来的著作权收益，决定在2032年3月之前最多扣除30%的法人税。最近成立的创业战略负责局正在支援外国人代表放宽日本法人的设立限制等，鼓励海外创业企业进军日本。 业界相关人士表示：“日本对生成型人工智能的需求正在增加，但自身的人力确保及人工智能服务开发存在局限性，因此对拥有相对雄厚技术能力的韩国企业有利。”

한국어