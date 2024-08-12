比金子更闪耀的挑战，书写反转电视剧. August. 12, 2024 08:25. by 李憲宰 uni@donga.com. 以“令人心情愉悦的反转”、“与奖牌一样有价值的挑战”，让国民凌晨睡不着觉的17天热播剧巴黎奥运会12日落下了帷幕。韩国共有144名选手参赛，是继1948年蒙特利尔大会（50名）之后参赛人数最少的，因此赛前奖牌前景并不明朗。但是太极战士们却上演了反转剧。获得13枚金牌（截至11日下午6时），与创下历史最高纪录的2008年北京、2012年伦敦奥运会并驾齐驱。这远远超过了本届奥运会开幕前目标值（5枚金牌）的两倍。此外代表条还获得8枚银牌和9枚铜牌，共获得30枚奖牌（最终定格为13金、9银、10铜，共32枚奖牌）。大赛开幕的第二天，即上个月28日，以吴尚旭的击剑男子佩剑个人赛冠军开启金牌争夺战的韩国在3天内收获5枚金牌，提前完成了目标值。从进入8月份的第一天开始，已经连续5天传出了获得金牌的好消息。 射箭选手金优镇此前还没有获得奥运个人赛金牌，但在第三次挑战奥运会后，他终于拿到了梦寐以求的个人赛金牌。在混合赛和团体赛上成为三冠王的金优镇，作为个人第5枚金牌，将拥有历届韩国选手最多的金牌。在人生最辉煌的日子里，他说的是“将在2028年洛杉矶奥运会上挑战新的历史”。 对于以女子跆拳道世界排名第24位出战并获得金牌的金宥珍来说，此次奥运会也是她不断挑战的延续。经过国内选拔赛、各大洲选拔赛，以末班车获得奥运会入场券的她，打败了世界排名第1、2、4、5位的选手，获得了令人感动的金牌。 对于在10岁~20岁出头的年纪在射击项目上获得金牌的潘孝珍、吴艺媛、梁智仁来说，巴黎奥运会并不是终点，而是起点。20岁的跆拳道金牌得主朴泰俊的眼睛也瞄准了4年后的大会。未能获得期待已久的奖牌而流泪的禹相赫（跳高）和全雄泰（现代五项）也抛开遗憾，准备挑战4年后的洛杉矶奥运会。

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