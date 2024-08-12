必须更加果断地支援人工智能等破坏性新技术政策. August. 12, 2024 08:22. . “韩国的挑战课题有两个。一是在创新领域成为世界性领头羊，二是帮助其他国家像韩国一样成为高收入国家。” 世界银行副总裁兼首席经济学家因德米特·吉尔当地时间5日在接受本报采访时做出了上述表示。吉尔是第一个提出意味着中等发达国家达不到发达国家而停滞不前或倒退到低收入国家的“中等收入陷阱”这一用语的经济增长理论的著名经济学家。 吉尔在《2024年世界开发报告》中将韩国评价为“经济增长的超级明星”，认为韩国经济的最大课题不是低出生率，也不是在美国大选即将到来之际扩散的保护贸易主义，而是创新。 尤其是，韩国不能在人工智能或量子计算机等核心新兴技术投资落后。他说：“我不认为韩国没有应对人工智能和机器学习等新技术。韩国具备非常好的技术和革新环境。” 他认为创新是韩国的最大课题，是因为政策决定力和规制。他说：“在1997年亚洲金融危机时，韩国对有利于大企业的规制进行了改革，实现了均衡和信息技术（IT）创新，但创新是不断的斗争。”他强调：“国际经济环境变得困难，开放的力量减弱时，政策决定会变得更加复杂，规制会更加精细。”他的意思是，在人工智能等动摇产业格局的破坏性新兴技术的登场、美中战略竞争日益高涨的保护主义浪潮中，韩国要想延续经济增长的神话，就必须进行能够支撑民间的政治和行政等公共部门的竞争力创新。 实际上，在美国，在激烈的全球半导体战争中，对韩国的支援政策接连出现了吝啬的评价。美国智库彼得森研究所6月份在一份比较美国推出《半导体法》之后韩国、日本、台湾等主要国家（地区）政策的报告中指出：“美国《半导体法》用巨额补贴吸引大量投资，引导确保完整的半导体价值链。相反，韩国的半导体投资主要局限于韩国企业。”斯坦福大学网络政策中心研究员查尔斯·穆（音）在外交专门杂志《外交》上评价称：“与日本通过产业政策致力于强化国内生产能力相比，韩国的应对相对不足。韩国对中国的依赖度问题，也在政治领导力不足的情况下不知所措。” 虽然在部分技术上中国正在快速追赶，但美国的新兴技术支援体系值得参考。在被称为未来游戏改变者的人工智能和量子计算机技术方面，美国在白宫设立了相当于司令部的委员会，正在协调各政府部门的规制和财政支援、公共及大学研究所的技术研究、通过民官联盟的商业化技术开发。该委员会由专门负责科学技术政策的专家领导。最重要的是，历经奥巴马政府、特朗普政府和拜登政府，美国对人工智能和量子计算机的关注和支援政策没有动摇。 韩国政府最近成立国家人工智能委员会，虽为时已晚，但值得欢迎。但是，从以扩大支援半导体产业的税额减免为主要内容的《K芯片法》等至今仍未越过国会的门槛来看，确实令人担忧。吉尔表示：“美国民间部门得益于规制和公共政策，恢复力非常强。这韩国来说也是重要的教训。”这一建议不应当作耳旁风。

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