来自菲律宾来的“育儿援手”，不能都成了“江南姨妈”. August. 10, 2024 07:57. . 双职工夫妇的“育儿援手”来到了韩国。参与雇佣劳动部和首尔市“外国人家政管理师示范项目”的100名菲律宾家政管理师6日凌晨通过仁川国际机场入境。她们将在接受为期4周的特化教育后，从9月3日起正式参加国内照顾联盟。 凭借菲律宾阿姨们的活跃表现，韩国能否摆脱合计出生率0.6名的“超低出生率国家”的污名呢？虽然有这种想法，但突然间她们集体住宿的地方吸引了人们的视线。据首尔市透露，她们将在首尔市江南区驿三站附近的共同宿舍生活到示范项目结束的明年2月。人均月租为单人间43万-49万韩元，双人间38万-40万韩元。 我很好奇，为什么非得是在首尔也是地价昂贵的江南呢? 首尔市解释说，在25个区中，江南区是接近性最方便的地方，但不太令人信服。但菲律宾阿姨们昂贵的身价一浮现，就只能点头。反正她们中的大部分人会在江南工作。 菲律宾阿姨们的时薪是最低工资（9860韩元），反映四大保险费等则是13700韩元。如果每周工作5天，工作8个小时，月薪将达到238万韩元。考虑到以去年为基准，30多岁家庭的中等收入为509万韩元，要花掉收入的一半左右才能用得起。 照此下去，虽然没有时间负担家务和照顾、但经济条件宽裕的家庭很有可能垄断菲律宾阿姨们。特别是对于准备被称为“4岁考试”的英语幼儿园入学等级测试或有让英语幼儿园子女的江南父母，日常生活之余还能兼顾英语教育的菲律宾家政管理师可能很有魅力。 据悉，共有751户申请了此次示范项目。想来首尔市会考虑单亲父母、多子女、双职工等多种条件后选定使用家庭，但在此之前要仔细查看申请家庭标本。比如江南三区（江南、瑞草、松坡）等部分地区的申请是否集中、月平均收入分布情况如何等。 菲律宾阿姨们不能成为高收入阶层的专有物。虽然听起来有点刻薄，但也有可能大幅降低菲律宾阿姨们的工资。在香港、台湾、新加坡，个别家庭以私人合同方式直接雇佣外国人家政管理师。雇主必须向他们提供饮食和居住，但由于不适用最低工资，每小时平均工资，在香港、台湾、新加坡分别只有2800韩元、2500韩元和1700韩元。尽管如此，去年以在香港工作的菲律宾家政管理师为对象进行的业务满意度问卷调查结果显示，回答“非常满意”的人占一半以上。 在香港，菲律宾家政管理师雇佣激增的1990-2000年，有0-5岁子女的女性劳动市场参与率上升了15个百分点，这一点值得关注。相反，韩国银行分析说，以2022年为基准，韩国20、30多岁女性的82%的月薪不到家务及育儿保姆费用的120%（约300万韩元），因此很有可能考虑退休。韩国也有必要允许外国人家政管理师的私人合同，并另行制定管理监督方案，应对人权侵害或非法脱离问题。相比为菲律宾阿姨守住最低工资，减少韩国年轻人成为爸爸妈妈的机会费用更为紧迫。

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