“首尔绿化带时隔12年再次松绑，供应1万套”. August. 09, 2024 07:45. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 政府为了加快重建和再开发事业速度，正在推进制定特例法。与此同时，将解除首都圈绿化带（开发限制区域），在首尔指定至少1万套等共8万套规模的新宅地。 政府8日召开房地产相关长官会议，发表了《为国民居住稳定的住宅供应扩大方案》。政府决定首先制定《重建再开发促进法》（暂称），简化从安全诊断到竣工的事业阶段，将通常需要15年的事业时间缩短为9年。整顿事业的最大容积率也计划以3年为限，再提高30个百分点。这是尹锡悦政府出台的第4个供给对策。在放宽各种限制等情况下，市中心住宅供应速度依旧没有加快，因此甚至打出了“特例法”这张牌。 政府还决定解除首都圈的绿化带，在今年11月和明年分别指定5万套和3万套规模的新宅地候选地。这是自2012年李明博政府时期以来，时隔12年再次解除以建设大规模住宅为目的的首尔绿化带。 但是有观测认为，很难保证《促进法》等能否越过朝小野大的国会门槛。共同民主党核心相关人士在接受本报电话采访时表示：“虽然党论尚未确定，但很难轻易同意放宽重建、再开发限制。”但是也有分析认为，下届党代表有力候选人李在明有可能出台针对中产层的政策，因此有可能进行转向性的讨论。

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