16年学费冻结导致大学教室漏雨和人才流失. August. 09, 2024 07:44. . 16年来，因学费冻结而面临严重财政困难的大学，因找不到教授，学舍运营出现了问题。原本打算聘请专门教授二次电池的某大学，因年薪过低、没有一名应聘者，重新发布了公告。企业或海外大学提出高年薪，争先恐后地引进人工智能、半导体等理工科人才。即使不是理工科，因为与海外大学的年薪差距拉大5、6倍，国内大学也面临着长期的教授招聘难问题。在世界大学为吸引高级人才而展开激烈竞争的过程中，韩国国内大学陷入了“人才空洞化”危机。 据悉，今年学生的人均学费为682.73万韩元，比英语幼儿园和宠物狗幼儿园便宜。从2009年开始实行“半价学费”以后，大学学费原地踏步，但消费者物价却上涨了33%。随着大学勒紧裤腰带，实验实习费、图书购买费、教授研究费等减少了一半。学生们在用铁桶接雨水的教室里听课，在比不上高中的实习室进行研究。难怪学生们要求提高学费修厕所。中断海外主要学会杂志订阅的大学也不计其数。现在连教授都找不到，已经不是大学教育竞争力下降的程度，而是干脆失去了应有的功能。 今年学费法定上涨率上限为5.64%。原本学费可以在不超过消费者物价上涨率1.5倍的范围内上涨，但任何一所大学都不敢想。因为如果提高学费，国家奖学金的支援就会受到限制，各种财政支援事业也会受到不利影响。被限制规定束缚，受到生存压力的大学只能依靠政府。 副总理兼教育部长李周浩就任后，教育部承诺废除高等教育政策室，解除束缚大学的规制。但是，以财政支援为武器，阻止在法律规定的范围内提高学费的行为丝毫没有改变。国会立法调查处曾指出，在国家奖学金支援中反映学费上涨率没有法律依据，并劝告废除该制度。大学教育的目标应该是以减轻家庭负担为政治名分的“半价学费”实现到何时呢？趁早废除违法规制，让学费成为现实，让大学自己培养竞争力，致力于培养未来人才。

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