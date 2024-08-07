“对我来说，皮鞋匠‘查理’是摆脱危机的紧急出口”. August. 07, 2024 08:15. by 李智允记者 leemail@donga.com. “最近，即使静静地呆着，也会流冷汗，身心都出现了超负荷运转。当时我获得了第四次出演音乐剧《长靴皇后Kinky Boots》的机会，那是我摆脱危机的紧急出口。” 从李硕薰（40岁）口中传出了意外的话。作为组合SG Wannabe出道17年的歌手兼音乐剧演员、主持人，他的日常生活非常忙碌。对他来说，《长靴皇后》是躲避响起警铃的内心的出路。 5日在首尔钟路区的练习室见到的李硕薰表示，“就像只要不后悔地相爱，就不会有留恋一样，在2022年演出结束后，我想‘再也没有’了。谢绝出演该剧半年多后，我之所以改变主意，是因为我需要‘查理’这一角色。” 《长靴皇后》是一部继承面临停业危机的父亲的手工鞋工厂的查理努力重振家业的成长记。该剧讲述了与愉快的Drag Queen（易装男演员）“洛拉Lola”相遇，制作80厘米长的男性靴子时经历的孤军奋战。该音乐剧自2014年在韩国首演以来累计观众约50万人次，将于下月8日至11月10日在首尔龙山区蓝色广场新韩信用卡大厅举行10周年纪念演出。 作品是查理的成长记，同时也是李硕薰的成长记。2018年以查理一角在音乐剧出道那年喜得爱子，之后无一例外地出演每两年举行一次的《长靴皇后》。“长得和我一模一样的孩子心里有很多爱。看着那个，我想‘我本来也那样，但不知怎么几年间变得敏感和防御’。重新看剧本后发现，查理走了一条从未走过的路，变得非常敏感。就像查理最终恢复原来的样子一样，我也在努力回去。” 通过《长靴皇后》作为演员也取得了成长。在这期间担任主角的音乐剧中，他认为最难演的角色是查理。因为他是我们身边至少有一个平凡的角色，所以不能像洛拉那样显眼，所以非常挑剔。“比作为歌手演出时还要紧张两倍。” 与他的担忧相反，观众们对矛盾达到最高潮的歌曲《Soul of a Man》也评价说：“如果李硕薰演唱，就会被说服。”这是查理对洛拉说出狠话，插上匕首后接着唱的歌曲。“我在那个部分因为太委屈而勉强忍住了眼泪。正在努力传达被遗留在世上的我一个人的心情。” 他说本赛季是“真正的最后一次”。因为能够完美演绎查理角色的后辈们排起了长队。“除了健康之外，并没有制定非常大的目标。现在为了展现最棒的查理，将专注于《长靴皇后》。”

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