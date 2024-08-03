美国男篮是“梦之队”，而男子三人篮球队是“受气包”. August. 03, 2024 07:28. by 金聖模 mo@donga.com. 只输了4场比赛。这就是“篮球宗主国”美国男篮代表队的故事。从美国职业篮球（NBA）选手可以参加奥运会的1992年巴塞罗那奥运会到3年前的东京奥运会，美国男篮代表队共进行了62场比赛，取得了58胜4负（胜率0.935）的成绩。如果美国男篮国家队在此次巴黎奥运会上再次夺冠，将连续5届夺得奥运会金牌，也是历届第17枚奥运会金牌。 已经输了4场比赛。而且还是4战全败。这是正在参加巴黎奥运会预赛轮的美国男子3对3篮球队的故事。美国队在2日的两场比赛中接连败给立陶宛（18-20）、拉脱维亚（19-21），成为参加本届大赛3对3篮球赛的男女共16支球队中唯一一支全败的球队。 美国男子3对3篮球代表队在该项目首次成为奥运会正式项目的2021年东京亚运会上干脆连正赛参赛资格都没有获得。但此前有预测认为，巴黎奥运会会有所不同。因为代表美国参加此次大赛的迈阿密队在国际篮球联盟（FIBA）排名第一。 问题是投篮能手齐默•弗雷戴特（35岁）只参加了前两场比赛就因伤离开了战斗力。弗雷戴特在3对3篮球比赛上，被认为是全世界最优秀的投篮手之一。队友坎尼恩•巴里（30岁）表示：“随着弗雷戴特的缺阵，球队处于没有轮换球员只能继续参赛的状况。虽然很累，但我会继续战斗下去。”巴里是以“低手罚球”而闻名的NBA球星里克•巴里（80岁）的儿子。 “篮球皇帝”勒布朗•詹姆斯（40岁）、凯文•杜兰特（36岁）等NBA球星前来助威的当天，仍未打破连败局面的美国男子三人篮球代表队将于3日对阵东道主法国队，向奥运会首场胜利发起挑战。

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