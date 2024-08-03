政府每周2、3次干预价格……仅靠“看得见的手”无法控制物价. August. 03, 2024 07:26. . 上月消费者物价同比上涨2.6%。截至6月，连续3个月下降的上升率因“鬼怪梅雨”和中东局势不稳定的影响而反弹。特别是农产品价格上涨了9%，国民感受到的物价比这还要高。由于对物价的不满很大，政府对市场的价格介入也在持续。 今年上半年，政府部门直接或间接地向企业要求冻结、下调价格的次数就达70多次。平均每周进行2、3次介入。4•10总选在即，经历“大葱风波”的农林畜产食品部对食品、餐饮、制粉•制糖企业等全方位施压，要求冻结价格。产业通商资源部以流通、炼油企业为对象，集中管理价格。公平交易委员会为了防止减少产品容量，变相提高价格的“缩水式通胀（Shrinkflation）”，加强了现场调查。 通货膨胀肆虐时，政府出面管理物价是不可避免的。但是，如果压制价格的时间延长，收益性恶化的企业就会忍不住上调价格，反而会出现通货膨胀结束时间被推迟的副作用。而且，此次通货膨胀的最大原因是全球异常气候、中东事态等对外“供给”。仅靠国内市场的价格控制来抑制是有限的。 实际上，为了看政府的脸色，一直克制上调的企业中，将上调的原材料、人工费反映到产品价格上的企业层出不穷。随着哈马斯领导人被暗杀事件导致中东局势恶化，国际油价再次动荡。由于韩国电力的天文数字般的赤字，预计在酷暑消退后，电费追加上涨也将在所难免。再加上美国联邦储备系统主席杰罗姆•鲍威尔实际上预告了9月份基准利率的下调。如果韩国银行在年内下调基准利率，流动性就会增加，此次“需求”方面的物价上涨压力将增大。 由于国内外情况发生了很大变化，政府的物价政策也应该改变方向。有必要减少预计会产生副作用的人为价格介入，集中扩大对体感物价影响较大的农产品等的供应。应该以“金苹果事件”为教训，积极研究仅靠国内生产供需不稳定的商品的进口，并加快改善停滞不前的流通结构的速度。

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