即将结束的2年半高利率，美联储暗示或将于9月降息. August. 02, 2024 07:46. by 林雨宣 imsun@donga.com. 美国中央银行联邦储备系统（Fed•美联储）强烈暗示了下个月基准利率的下调。如果美联储在9月会议时确定下调利率，从2022年初开始的全球高利率周期将在2年半后落下帷幕。欧洲和中国等世界各国也纷纷下调或准备下调利率。饱受内需和房地产市场停滞之苦的韩国也很有可能跟随美国加入降息行列。 美联储上月31日（当地时间）召开联邦公开市场委员会（FOMC），将基准利率冻结在目前的5.25%至5.50%，并表示，如果像现在这样维持通货膨胀稳定局面，将在9月的会议上下调利率。美联储主席杰罗姆•鲍威尔在FOMC会议结束后举行的记者招待会上表示：“经济正在接近下调利率的适当时机。降息可以在9月的会议上进行讨论。”接着他补充道，“可以想象这样一种情况，即根据经济的发展方式，从零降息到多次降息都有可能。”纽约时报（NYT）对此解释说：“意味着今年剩下的9、11、12月等三次FOMC最多可以下调三次利率。” 华尔街认为美联储9月份下调利率的可能性接近100%。据以利率期货市场指标预测美联储利率政策的芝加哥商品交易所（CME）联邦储备委员会（Fedwatch）透露，截至1日下午4时，市场参与者认为美联储9月份降息0.25个百分点的概率为86.5%。特别是9月份同时下调0.5个百分点的“大刀阔斧”的概率也预计为13.5%。美联储之所以如此迅速启动降息，是因为认为物价在一定程度上稳定，雇佣市场也有所放缓。美联储重视的6月个人消费支出（PCE）上升率为2.5%，比2022年的7.0%稳定了很多。与此同时，失业率上升到了2年零7个月以来的最高值4.1%。也就是说，需要通过下调利率来刺激经济。

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