应对朝鲜对韩国的核攻击……韩美军最高指挥部在平泽美军基地进行首次训练. August. 02, 2024 07:46. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩美两国联合参谋本部表示，7月30日至8月1日在京畿道平泽美军基地（汉弗莱营）首次实施了“核、常规综合图象演习（CNITTX）”。这是为了检验韩美军最高指挥部假设朝鲜对韩核攻击、统筹应对美国核战斗力和韩国军队的常规战斗力的方案。这是韩美两国首脑当地时间7月11日在华盛顿举行的北约峰会上就《韩半岛核遏制和核作战指南》发表联合声明后，韩美两国军事当局首次采取实际行动。 韩美联合参谋本部表示，此次海上演习的名称是“铁杆24”。这意味着，如果朝鲜用核武器攻击韩国，美国将动用战略、战术核武器和韩国军队尖端常规战斗力等所有手段予以击退。据悉，包括联合参谋本部议长金明秀在内的两国联合参谋本部相关人士和驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉、韩国军战略司令部创建推进团等40多人参加了演习。演习的内容是，从朝鲜的核威胁阶段到即将使用核武器，再到实际使用核武器，韩美适用各阶段的核挑衅剧本，动员核战斗力和常规战斗力进行应对。 韩国军联合参谋本部一名有关人员表示：“双方还讨论了在有事时加强延伸威慑的方案，以便在美国的战略（核）作战中支援韩国的常规能力。为了实现同盟的目标，每年都会持续实施。” 在这种情况下，拉卡梅拉当地时间7月31日在韩美研究所主办的在线研讨会上，就在美国总统选举前夕有人主张裁减和重新部署驻韩美军一事表示：“我们把焦点放在了对韩国的各种威胁上。”他还说：“威胁韩国的不仅仅是朝鲜。韩美相互防卫条约中没有明示敌人的名字。”分析认为，驻韩美军不仅负责应对朝鲜威胁，同时还起到牵制中国等其他周边国家的作用，因此，如果中国等对韩国构成威胁，根据《韩美相互防卫条约》，驻韩美军将予以应对。在被问及8月举行的韩美联合军演“乙支自由之盾”中是否适用假设朝鲜使用核武器的作战方案时，拉卡梅拉表示：“这不在剧本中。”

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