公平竞争和团队合作. August. 01, 2024 08:22. . 最重要的体育精神是“公平竞争（fair play）”。如果是两人以上的团体比赛，团队合作（team work）也很重要。19世纪美国现实主义画家托马斯•艾金斯因生动地描绘了自己生活时代的体育场面而名声大噪。 《比格林兄弟赛舟》（1873年•照片）讲述了1872年5月在费城斯古吉尔河举行的著名赛艇比赛中的一个场面。在众多观众沿着江边排起长队的情况下，赛艇选手们正在划船。坐在最前面划着双人用划桨的选手是巴尼和约翰•比格林兄弟。约翰推着桨，巴尼拉着桨，绕着插着蓝旗的木桩。这是长达5英里的路程的中间点。虽然是最难的区间，但是兄弟俩以出色的团队合作领先。在右边中间距离看到的竞争者们已经落后了。比格林兄弟最终以1分钟的优势获得冠军，登上了世界冠军宝座。 艾金斯肯定亲眼目睹了比赛现场，并想用图画记录这一历史性瞬间。因为这是在美国首次举行的双人双桨比赛，而且还诞生了新的世界体育明星。画中非常精巧地描写了运动员的姿势、肌肉的紧张、腹部形状、水的反射等细节要素。如果没有对比赛和选手的深刻理解，是不可能实现的。实际上艾金斯也是赛艇选手。他不仅喜欢赛艇，还喜欢游泳、摔跤、帆船、体操等各种体育运动。 赛艇是1870年代美国最受欢迎的体育运动之一。画家捕捉到了在船绕过转折点的最困难的瞬间，配合默契的两位选手的样子，并画出了这幅画。这是为了强调激烈比赛的紧张感和团队精神。但是比格林兄弟表现出的公平竞争和团队合作不仅是体育领域，也是世界上几乎所有领域都需要的基本品德。

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