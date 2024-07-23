特朗普对哈里斯？美国总统选举倒计时106天时重新洗牌. July. 23, 2024 07:50. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登当地时间21日突然辞去民主党总统候选人职务，并表示支持副总统哈里斯作为候选人替代自己。拜登在上个月27日与共和党总统候选人特朗普的电视辩论中惨败后，一直受到党内外强烈要求辞退候选人的要求。他虽然表明了参加大选的意向，但17日感染新冠病毒，外界对其健康出现异常的忧虑也达到了高潮，因此决定辞职。现任美国总统在党内竞选中获胜后中途退出尚属首次，预计再过106天的美国总统选举局势将再次动荡。 拜登在当天的声明中表示：“我相信在剩下的任期内集中履行总统义务，对民主党和国家来说是最大的利益。”他还说：“我完全支持哈里斯副总统成为民主党总统候选人。现在是我们团结起来战胜特朗普的时候了。”现任总统放弃竞选连任是继1968年林登·约翰逊总统之后56年来的第一次。当时，反对越南战争的舆论日益高涨，约翰逊在党内竞选过程中支持率呈下降趋势，放弃了竞选连任。 哈里斯发表声明说：“我们将团结民主党和美国，尽一切努力打败特朗普。”此前一直被认为是拜登退选时替代方案的加利福尼亚州州长加文·纽森、密歇根州州长格雷森·惠特默等民主党内“潜龙”以及前总统比尔·克林顿、前国务卿希拉里·克林顿、参议员伯尼·桑德斯等党内外主要人士都表示支持哈里斯。 不过，前总统奥巴马和前众议院议长佩洛西等“元老集团”、参议院党鞭查克·舒默和众议院党鞭哈基姆·杰弗里斯等民主党领导层尚未宣布支持哈里斯。据悉，奥巴马和佩洛西表示，为了大选候选人的公正性，有必要进行竞选。因此，有人指出，围绕大选候选人的选定程序，民主党内部有可能产生矛盾。 特朗普和共和党方面敦促拜登干脆辞去总统职务。特朗普表示：“拜登是美国历史上最差的总统。拜登周围的人对他身体、认知的完蛋撒了谎。没有资格（作为总统）服务。” 特别是，特朗普声称对阵哈里斯“比赢拜登更容易”。有分析认为，哈里斯是牙买加裔和印度裔移民的女儿，是美国历史上首位女性和非白人副总统，如果她与白人男性特朗普展开对决，将成为美国历史上在种族、性别、人生历程、政治倾向等方面形成鲜明对比的两名候选人的对决。

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