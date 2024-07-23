“好像父母去世了”，前往金敏基灵堂吊唁的故友络绎不绝. July. 23, 2024 07:50. by 史智媛记者、黄亨准记者 4g1@donga.com. “上午接到了很多电话，有种恍惚的感觉，后来觉得自己已经无处可问了，所以有了实感。” 歌手朴鹤基22日下午在金敏基的灵堂内接受记者采访时做出了上述表示。朴鹤基代替健康恶化的金敏基，一直起到了向外界告知他的近况和想法的“窗口”作用。朴鹤基说：“没想到会走得这么突然。我还以为会活更久一点。每周联系一次，问候一下，现在该如何是好”，用慌乱的声音反问道。 乐队动物园的朴基英像跑过来一样，满头大汗地出现在灵堂。他说：“这和父母去世差不多。明知道（死亡）总有一天会找上门来，但真的来的时候…”，话尾含糊不清。民谣创作歌手权珍苑说“没想到会在今年离开”，把脸埋在了擦眼泪的手帕里。像这样，22日下午在首尔钟路区首尔大学医院设置的歌手金敏基的灵堂前，前来哀悼的人络绎不绝。 通过社交网络服务（SNS）的吊唁也接连不断。歌手李笛上传了与故人的合影，并留言说：“大哥，我相信在天国喝杯啤酒会平安无事。我的英雄啊。谢谢您。”二人组The Classic的金光辰写道：“感谢大学时期引领我们很多部分的（故人的）音乐。”故人生前经常光顾的大学路“学林茶房”的社长李忠烈（以上人名均为音译）惋惜地说：“一个月前在一山家中见面时，敏基还和儿子们一起散步，脸色看起里也蛮不错。” 尹锡悦总统22日在脸书上哀悼说：“历史将铭记老师是一个对艺术和世界无限热爱的、永远的青年。以重新看待理所当然的事情的‘纯粹的热情’，使世界变得更加明亮。” 葬礼在没有吊唁金和花圈的情况下进行。学田方面表示：“所有人为了支援老师，都帮了大忙，应该筹集了很多盘缠。”也就是说，将把此前向经营困难的学田提供的各种捐款视为“提前收到的奠仪”。

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