中央地方检察厅“跳过检察总长”对金建希进行面对面调查. July. 22, 2024 07:50. by 朴钟民记者、尹明真记者 blick@donga.com、mjlight@donga.com. 韩国检察机关20日就操纵德意志汽车股价及收受迪奥包的疑惑，在第三场所而不是检察厅大楼，对尹锡悦总统的夫人金建希进行了面对面调查。在此过程中，检察总长李元锡不知道调查日程、地点等，直到金建希结束接受调查才收到调查组的报告。随着负责调查的首尔中央地方检察厅和大检察厅之间出现“不和说”，预计将引发“跳过总长”的争议。 首尔中央地方检察厅反腐败调查2部（部长检察官崔载勋）和刑事1部（部长检察官金承浩）21日表示，“20日在中央地方检察厅管辖内的政府保安大楼对金（建希）女士进行了当面调查”。检察厅从20日下午1时30分开始到21日凌晨1时20分为止，对金建希进行了11小时50分钟的调查。 综合《东亚日报》的采访，检察厅调查金建希的地方是首尔市钟路区某政府设施。据悉，检察机关利用了过去使用的政府保安设施之一。对于不是在检察厅大楼而是在第三场所进行调查的原因，中央地方检察厅相关人士表示：“与金（建希）女士方面协商后，出于警卫及安全考虑而做出了决定。”据悉，调查金建希的时间和地点是在调查前一天（19日）晚些时候决定的。 中央地方检察厅21日上午公开对金建希进行面对面调查的事实后，大检察厅相关人士对媒体表示：“检察总长和大检察厅干部都没有接到（此事）报告。在调查即将结束的时候，从中央地方检察厅接到了事后报告。”对此，调查组“跳过”检察总长的争议愈演愈烈。相反，也有人认为，因为李元锡已被排除在对德意志汽车股价操纵事件进行调查的指挥权之外，调查组考虑到这一点，推迟了报告时间。 检察机关计划以此次面对面调查结果为基础，讨论对德意志汽车股价操纵嫌疑和收受迪奥包疑惑的处理方向。有观察人士认为，由于对主要相关人士的调查已完成相当部分，对金建希的处理迟早会决定下来。金建希方面的法律代理人崔智友（音）律师表示：“金女士诚实面对调查，如实陈述。” 预计围绕“第三场所”调查的特惠争议也将在所难免。当天，共同民主党尖锐地指出：“为了消除国民的疑惑，不会放松‘金建希特检’的缰绳。” 金建希是第一个接受检方当面调查的现任总统夫人。全斗焕前总统的夫人李顺子女士和卢武铉前总统的夫人权良淑女士分别于2004年和2009年因追缴金相关疑惑和朴渊次门相关疑惑接受了检方的当面调查，但都是在总统卸任以后。

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