崔泰源会长：“两三年内NVIDIA没有对手”. July. 20, 2024 07:26. by 西归浦=朴贤益记者 beepark@donga.com. “2~3年内英伟达（NVIDIA）没有对手。不会轻易倒塌的。” 19日，兼任大韩商工会议所会长的SK集团会长崔泰源在济州新罗酒店举行的大韩商工会议所济州论坛上，对“认为AI半导体第一位的英伟达会乘胜长驱到什么时候”的提问做出了上述回答。崔会长解释说：“即使有企业制造出相似的芯片，也无法在一瞬间制造出驱动该硬件的软件。” 但是崔会长补充说：“之后企业是否能利用AI赚到钱是关键。”如果企业通过AI成功实现收益化，即使价格昂贵，也会使用性能好的英伟达芯片，否则对更便宜、性价比高的芯片的需求将会增大。 崔会长还把AI产业比喻为过去的“淘金热”，并表示：“SK和英伟达等半导体公司是为淘金的AI企业出售牛仔裤、镐头赚钱，让NAVER等AI企业以较低的费用淘金是我们的基本战略。”崔会长还强调：“AI这个金矿事业是大韩民国很难独自进行的全球战争”，“要想胜利，需要友军，无论是美国还是日本，都要寻找有力量的合作伙伴，以应对多种可能性。” 与崔会长一起出席论坛的NAVER代表崔秀妍强调了Sovereign AI（AI主权）。崔代表表示：“就像来到济州岛美食店，所有人（想要的结果）都不一样，我认为需要符合历史、文化脉络的国家AI。NAVER将以开发本国语言中心模式的经验和诀窍为基础，支持世界各国确保Sovereign AI。” 崔代表表示：“重要的是独自无法完成，所以我认为构建好泛韩国合作模式是AI时代我们在竞争中获胜的道路。将与在AI基础设施、数据、服务等多个领域具有共同目标的企业一起扩张全球Sovereign AI生态系统。”

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