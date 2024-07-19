被领养到法国并成为明星厨师的韩国同胞将传递奥运圣火. July. 19, 2024 07:48. by 趙은아 achim@donga.com. “被领养到法国后，通过电视观看了首尔奥运会。当时我就想‘如果运动做得好的话，可以回到韩国’，所以真的非常努力地进行了运动。”. 7岁时被领养到法国并成长为明星厨师的皮埃尔•尚•布阿耶（44岁•音译）11日（当地时间）在巴黎自己的餐厅发表了被选为巴黎奥运会开幕式26日圣火传递火炬手的感想。在被领养后感到陌生的法国，看着首尔奥运会得到安慰的他说：“从那时起，无论是足球、网球、乒乓球还是柔道，我都很努力地运动。” 布阿耶出生于韩国，7岁时通过霍尔特儿童福利会被领养到了法国南部山村普普扬布莱（音）。当时文件上写的韩国名字是“金尚万”。法国养父母本想在他的法国名字中间加上“尚万”，但由于制作文件的公务员的失误，只写了“尚”。他目前在巴黎和附近经营着11家餐厅，是一位明星厨师。2015年韩法建交130周年时，他与前总统弗朗索瓦•奥朗德访韩，2022年在韩国总管“路易威登”快闪餐厅。 对于要传递圣火的感想，布阿耶坦言：“担心跑的时候感情涌上心头，搞砸活动”，“跑的时候会想起过去辛苦的事情，似乎认可了这段时间的奋斗生活，眼泪都要流出来了。” 当时，他在法国作为韩国领养儿一路走来的人生并不平坦。他说：“领养初期因为和别人不同而苦恼，但是随着时间的流逝，苦恼和压力最终变成了肾上腺素。”他将这一过程比喻为奥运会的“马拉松”，并表示：“在奔跑的过程中，有像‘优秀选手背后的教练和家人’一样值得感谢的人”，“虽然世界很忙，但我们不能忘记在失败和困难中给予帮助的人和克服的经历。” 布阿耶希望在陌生的土地上成长并成为圣火传递者的自己能成为某人的希望。他笑着说：“我不想忘记我是‘路上的孩子’”，“希望人们看着我，然后拥有希望。” 就像“首尔奥运会”和“体育”成为布阿耶先生在法国记忆韩国的媒介一样，“料理”成为了他和韩国之间的纽带。这是因为，他成为厨师后，将7岁之前一直品尝的韩国风味融入到法国饮食中，因此非常受欢迎。他说：“我想用料理来充当法国和韩国的桥梁”，“韩国是我的灵感源泉和根源。”

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