因感染新冠病毒取消游说活动，拜登被逼入墙角. July. 19, 2024 07:48. by 林雨宣 imsun@donga.com. 据悉，自当地时间6月27日在“电视辩论”中惨败后，美国民主党内最高层人士正在劝说拜登总统（照片）接受党内要求辞任该党总统候选人。在辞职压力达到高潮的情况下，拜登17日因感染新冠病毒取消主要日程。认知力下降的争议有可能演变成对身体健康的担忧。 据美国ABC新闻台当天报道，参议院民主党党鞭查克·舒默上周末会见拜登时建议说，“最好退出竞选”。据《华盛顿邮报》报道，众议院民主党党鞭哈基姆·杰弗里斯最近也表示，“（拜登）总统强行参选，可能会威胁到民主党的希望。”美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“前众议院民主党党鞭南希·佩洛西在与拜登总统的非公开对话中表示，‘无法战胜特朗普’。”党内前任和现任领导人一致发出了反对拜登参加大选的信息。 公开要求拜登辞任候选人的呼声也接连不断。前议长佩洛西的亲信、众议员亚当·希夫发表声明说：“虽然决定权在总统手中，但我相信现在是把火炬交给下一位候选人的时候。”至此，公开要求拜登退选的民主党议员共有20人。 拜登仍在坚持“不会退选”的立场，但也有分析认为，拜登对退选表现出更加接受的态度。拜登为了治疗新冠感染，计划暂时留在特拉华的家中。另外，他还取消了原定于当天在内华达州拉斯维加斯举行的拉丁裔权益拥护活动演讲。当地媒体虽然承认新冠感染是传染病，但评价称，“人们肯定会拿把和与受了枪伤后仍然按计划完成日程的共和党总统候选人特朗普相比较”。

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