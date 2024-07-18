侵害教权举报1年间激增2000件，学生处分第一位是“志愿服务”. July. 18, 2024 07:42. by 吕根浩记者 yeoroot@donga.com. 据调查，去年7月首尔瑞二小学教师死亡事件发生后，随着对侵犯教权的警觉性提高，教师们的侵害教权举报剧增。但是，据统计，被认定为侵犯教权的学生受到最多的处分是“校内志愿服务”，因此有人指出这是“无关痛痒的处分”。 17日，据教育部透露，去年小学、初中、高中教权保护委员会（教保委）的召开件数为5050件，比前一年增加了66%。2019年召开2662件的教保委在新冠病毒疫情（COVID-19）扩散期的2020年减少到1197件，2021年增加到2269件，2022年增加到3035件。教育界认为，考虑到教保委的召开件数呈增加趋势，1年内激增2000件以上，是受瑞二事件的影响。 从加强教权角度出发，将教保委从个别学校移交到地区教育支援厅的今年，从3月28日开始到6月末为止的3个月里，教保委的召开件数也达到了1364件。 今年侵犯教育活动的类型中，“侮辱•名誉毁损”最多（27.3%），其次是“妨碍教育活动”（26.2%），“伤害暴行”（14.9%）等。从侵犯教权的主体来看，“学生”侵害教育活动占89.3%（1218件），占大部分。被家长侵害教育活动的比重为10.7%（146件）。 侵犯教权的学生受到的处分最多的是“校内志愿服务”（28.7%），其次是“停止出席”（26.5%）和“社会志愿服务”（18.2%）等。“转学”占8.9%，“退学”占0.2%。 另外，从去年9月25日开始，教员接受儿童虐待调查或调查时，教育监必须提交意见书，因此，教员不起诉儿童虐待的比率有所提高。截至今年6月，教育监提出意见的案件中，已结束的213件中，未立案、未起诉的案件达到了77.4%（165件）。考虑到2022年教员不起诉虐待儿童的比率为59.2%，大幅提高。 教育部和全国市道教育监协议会在18日迎来瑞二小学教师死亡一周年之际，在蔚山塔尼湾酒店举行追悼仪式，并采纳“保护教育活动的共同宣言”。

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