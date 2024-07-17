现在是时候先登上“AI梯子”了. July. 17, 2024 07:50. . 技术历史上的巨大矛盾大多源于“清理梯子”。首先登上技术梯子，然后踢开梯子阻止后起之秀。后人只能往上看，无能为力。上梯子的人是不会往下伸手的。这也是与生存直接相关的问题。数万年前在锥子上钻孔制作带耳朵的针的技术是智人（Homo sapiens）的必杀技。不具备这种技术的尼安德特人（Neanderthal）只能落后，最终灭绝了。 没有必要非得前往史前时代。韩国现在无法拥有核武器。首先掌握核武器技术的美国、苏联（俄罗斯）、英国、法国、中国等核俱乐部国家早早地撤掉了“核梯子”。 1968年联合国采纳的《不扩散核武器条约（NPT）》禁止无核国家拥有核武器。NPT全面提出的是在核武器威胁下确保人类的安全和生存。这个当为命题非常有力。“核梯子”已经不复存在了。 相反，登上梯子的核俱乐部国家进行了更多的核试验，并拥有了更多的核武器。也就是说，已经拥有的国家将永远拥有，无法拥有的国家将永远无法拥有。对于韩国来说，生存的大部分只能依靠其他国家。 人工智能（AI）正在向与核梯子相似的方向发展。AI被认为是决定人类未来的重要技术，不亚于核武器。专家们认为，是否拥有该技术将决定国家的发展与否。 “清理AI梯子”的征兆已经出现。欧盟（EU）将从8月1日开始正式生效AI规制法律《AI法》。去年10月，美国也通过乔•拜登总统的“AI行政命令”开始进行限制。名义上是为了从急速发展的AI中守护人类的价值和尊严。 规制的名义是美丽的。但是，不能被这些迷惑而放弃隐藏在背后的意思。因为限制，AI梯子正在被清理。因欧盟和美国的限制而受到更大打击的不是美国的AI领先企业，而是位于韩国等国家的后起企业。 韩国政府为了振兴和培养AI，制定了AI基本法。但是，在朝野严重对立的情况下，上届国会未能通过法案。第22届国会即将重新提交，有人担心讨论会落空。 为了促进AI技术开发的“先允许，后限制”原则已经消失。正在朝着进一步加强规制的方向进行讨论。进步网络、信息人权研究所等具有进步倾向的市民团体成为主轴，正跟随欧盟或美国的规制动向。 当然，为了防止AI引发的事故，规制非常重要。但是韩国还不是AI强国。没能登上AI梯子。现在不是自己拖后腿，裹足不前的时候，而是应该尽快登上AI梯子的时候。就像核梯子一样，AI梯子很快就会被清理掉。只能从下往上看的后悔和面临的生存危机可能比核武器时期大几倍。

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