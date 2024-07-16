17岁射击选手潘孝珍“最年轻”，射箭选手金优镇挑战“三连冠”. July. 16, 2024 07:58. by 李憲宰 uni@donga.com. 韩国代表团将在26日（当地时间）开幕的巴黎奥运会上参加22个项目，共144名选手出征。最年轻和最年长的都是射击选手。巴黎奥运会韩国代表团最年轻的选手是17岁的高中生潘孝珍（人名音译下同）。目前就读于大邱体育高中的潘孝珍将参加女子10米气步枪射击比赛。在举办东京奥运会的2021年才进入射击界的她在短短3年内就戴上太极徽章，获得了巴黎奥运会参赛权。潘孝珍将与比自己大7岁的朴河俊（24岁）一起参加气步枪混合项目。年龄最大的选手是参加女子射击飞碟项目的李保那，今年43岁。李保那在潘孝珍出生前的2004年雅典奥运会上获得了1枚银牌和1枚铜牌。 由于男女篮球和男女排球都未能参加本届巴黎奥运会，参加男子古典式摔跤的李承灿（30岁）成为了身高最高的选手（195厘米）。个子最矮的选手是女子器械体操选手申率伊（20岁），身高为149厘米。最重量级选手是女子举重选手朴惠贞（21岁）和男子柔道选手金民钟（24岁），两人都是135公斤。 射箭选手金优镇（32岁）继2016年里约热内卢、2021年东京奥运会之后，将连续三届奥运会挑战金牌。奥运会参赛次数最多的是帆船选手河知民（35岁），从2008年北京奥运会开始到本次大赛，他已连续5次参赛。攀岩教练徐钟国（51岁）和选手徐采铉（21岁）是本届韩国代表队中唯一一个“家庭参赛队”。 在22个项目中，参加人数最多的项目是游泳，共有23人。射击选手有16人，紧随其后。这一参赛人数比在团体球类项目上唯一出战的女子手球（14人）还要多。

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