特朗普在暗杀企图中被击中，流血还高喊“战斗”. July. 15, 2024 07:44. by 密尔沃基=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国共和党总统候选人、前总统特朗普当地时间13日在竞选游说中遭遇暗杀枪击。特朗普被击中右耳后被紧急疏散。他表示没有生命危险，但包括暗杀嫌疑人在内的2人死亡，2人伤势严重。因有人企图暗杀前总统兼有力大选候选人，114天后即将举行的美国大选将再次陷入激浪之中。 特朗普当天在宾夕法尼亚州匹兹堡附近的小城市巴特勒举行了从15日开始举行的共和党全党大会前的最后一次游说。这是在大选候选人正式指名之前具有“出征仪式”性质的场合。 但是，特朗普上台10多分钟后，游说活动就随着枪击而中断。就在特朗普指着非法移民的统计说“看看美国最糟糕的总统就任后发生的事情”的瞬间，发生了枪击事件。在突然的枪声和尖叫声中，特朗普捂着耳朵，急忙俯身到讲台后面，此后又出现了几次枪声。 游说舞台上，特勤局要员和警卫们奔跑跳动，乱成一团。特朗普的耳朵和脸上明显有出血的血迹。特朗普在警护人员的围绕中紧握拳头高喊“战斗（fight）”，支持者连呼“美国（USA）”。特朗普被搀扶着下去，乘坐车辆离开了现场。 特朗普之后在社交媒体上表示：“子弹贯穿了右耳上部。不敢相信美国会发生这样的事情。”大选竞争者拜登总统在听取事件报告后，与特朗普通了电话。拜登从特拉华州别墅回到白宫后，通过对国民演讲表示：“美国没有这种暴力存在的地方。这就是我们要团结这个国家的原因。” 据悉，试图暗杀特朗普的嫌疑人是宾夕法尼亚州出身的20岁白人男性托马斯·马修·克鲁克斯。克鲁克斯当场被击毙，身其边还发现了半自动突击步枪AR-15系列的枪支。美国联邦调查局等将此次事件定性为“企图暗杀前总统”，正在调查其犯罪动机等。 最近，民主党内部关于是否替换拜登候选人的争议愈演愈烈，现在甚至出现了暗杀特朗普的企图，预计美国总统选举格局将再次动荡。有预测称，以此次事件为契机，特朗普的支持层可能会进一步加速团结。

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