懂得暴露弱点的“真男人”安迪•穆雷. July. 13, 2024 07:17. . 安迪•穆雷的最后一场温布尔登网球公开赛比赛结束了。在今年大赛开幕10天前接受腰部手术的穆雷放弃单打比赛,只参加了双打比赛。温布尔登网球公开赛也破例将双打第一轮比赛安排在中心球场,对穆雷给予了礼遇。温布尔登网球公开赛中心球场是穆雷创造英国网球神话的地方。2012年,作为英国选手,时隔76年再次挑战温布尔登网球公开赛男单冠军的穆雷在决赛中负于“皇帝”罗杰•费德勒后流下了眼泪。一个月后在同一地点举行的伦敦奥运会男子单打决赛中,穆雷击败费德勒获得了金牌。第二年,时隔77年,他结束了温布尔登网球公开赛东道主英国的男子单打“冠军荒”。 凭借2016年温布尔登网球公开赛冠军,共获得3个大满贯赛事冠军的穆雷,当年跃居世界排名首位,还获得了英国王室的骑士爵位。人们说,在“三巨头”(费德勒-拉斐尔•纳达尔-诺瓦克•德约科维奇)的基础上,“四巨头”的时代即将到来。但是,在三巨头依次取得大满贯赛事总计20胜的期间,穆雷连一场胜利都没能再拿到,就结束了大满贯赛事的告别战。穆雷的结局也与神话相去甚远。穆雷在双打第一轮比赛中被淘汰后,电子屏幕上出现了为穆雷准备的献礼视频。背景音乐是英国摇滚乐队“电台司令(Radiohead)”的《Creep》。 “我多希望我是特别的。你是那么的独特。但我是个小角色。我不属于这里(I wish I was special. You’re so fuckin’ special. But I’m a creep…I don’t belong here)”。歌词和无法与三巨头捆绑在一起的“穆雷的职业生涯”非常相似。穆雷虽然11次进入大满贯赛决赛,但三次被费德勒、五次被德约科维奇夺走冠军。部分歌迷表示:“为了纪念穆雷的温网最后一场比赛,《Creep》太残忍了,这是不恰当的选曲。” 但是,穆雷却真正变得更成熟了。穆雷在接下来的采访中讲述了自己最窝囊的瞬间。18岁时第一次见到现在的妻子时,她问了妻子邮箱地址,妻子第一次来看比赛时吐了两次,但她还是一直喜欢自己,所以觉得“原来是老实人啊”的告白…当被问及职业生涯达到顶峰的2016年温布尔登网球公开赛冠军感想时,他笑着回答说:“几乎不记得了。当时喝了很多酒,在回家的出租车上都吐了。” 在世界顶级网球大会,尤其是只有最优秀选手才能登场的中心球场,在最后的落幕时刻,穆雷没有选择“英国的网球英雄”,而是选择了“懦夫”形象。研究“脆弱性(vulnerability)”的社会福利专家布雷内•布朗表示,主动暴露想要在别人那里隐藏起来的自己羞愧的一面,只有真正坚强的人才能做到。因为只有有勇气接受不完整的我,才能实现。 对于必须与三巨头争夺大满贯赛冠军的穆雷来说,人们都说他“没赶上时代”。但是穆雷却说:“虽然不知道别人怎么看,但我为每天付出同样的热情和献身的自己的职业生涯感到自豪。”从2017年开始,因髋关节、腰部受伤成为普通选手后,穆雷也毫不例外地与在球场上未能获胜的对手握手。这就是把“完美的我”、“窝囊的我”都当作“我”的穆雷才是真正的男人的理由。

