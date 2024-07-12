在KPGA巡回赛56年历史上，短裤首次在正规比赛中登场. July. 12, 2024 08:15. by 李憲宰 uni@donga.com. 1日，在全北群山市举行了韩国职业高尔夫（KPGA）巡回赛群山CC公开赛第一轮比赛。上午6时50分，在第一组开球的金龙泰身穿短裤登上了发球区。不仅仅是金龙泰。参加本次大赛的144名选手中，有11人穿着短裤参加了比赛。在KPGA巡回赛56年历史上，短裤首次出现在正规比赛中。 根据KPGA巡回赛规定，在6~9月举行的大赛上，选手们可以在职业业余配对赛和练习赛时穿短裤。如果主办方允许，在正规比赛时也可以穿短裤。群山CC公开赛组委会前一天表示，“预计大赛期间将出现湿度较高的酷暑天气。为了照顾选手们，本次大赛允许选手们在比赛中穿短裤”，从而举办了“短裤轮比赛”。 KPGA巡回赛还另外制定了短裤穿着规定。上衣必须别在裤子里，膝盖上下10厘米以上的短裤是禁止的。运动服形态的短裤也不能穿。 允许穿短裤的海外巡回赛也不少。在LIV高尔夫和亚洲巡回赛上，可以自由穿短裤。DP世界巡回赛（前身为欧洲巡回赛）根据天气情况有条件地允许穿短裤。但是美国职业高尔夫（PGA）巡回赛和日本巡回赛只有在职业业余配对赛和练习轮时才能穿短裤。 选手们的反应大体上是肯定的。在亚洲巡回赛上经常穿着短裤出场的金碧欧表示：“确实穿着短裤比赛，感觉很凉爽，很舒服。这是为选手们制定的制度，今后穿短裤的选手将会更多。”当天穿着长裤比赛的张有彬说：“我没带短裤，但告诉了妈妈，妈妈说‘带了短裤’。从第二轮开始将穿短裤比赛。”张有彬在去年杭州亚运会上也穿着短裤获得了金牌。 此次大赛还历史上首次以“奖金Charity”的方式给予追加奖金。此次大赛的总奖金为7亿韩元，冠军奖金为1.4亿韩元，群山CC方面决定把观众入场费和职业业余配对赛收入、销售食品饮料等获得的收益用于奖金。因此，预计比赛结束后总奖金将增至10亿韩元以上。

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