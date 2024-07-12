“柏林宫廷歌手”贝斯手延光哲将登上主唱大师系列舞台. July. 12, 2024 08:13. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 首尔艺术殿堂“主唱大师系列”的第二个主人公是贝斯手延光哲（59岁）。曾150多次出演德国拜罗伊特瓦格纳音乐节并获得柏林国立歌剧“宫廷歌手”称号的他，将于26日在首尔艺术殿堂歌剧院举行由洪锡元指挥的京畿爱乐管弦乐团担任伴奏的独奏音乐会。此前的3日，纽约大都会歌剧的首位韩国主演歌手女高音洪惠景举行了主唱大师系列的首场演出。 在以“传说的旅程”命名的此次独奏会上，延光哲以《再也不能飞》等莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》中出现的两首咏叹调开始，以《唐卡洛》中的《她从未爱过我》等威尔第咏叹调结束前半部分，后半部分将用《帕西法尔》中的《蒂图雷尔，信仰深厚的英雄》等瓦格纳歌剧咏叹调装饰。 10日在首尔艺术殿堂举行的采访中，他特别嘱咐大家关注在国内很难听到的瓦格纳的咏叹调。“这些歌曲可能会让人觉得无聊。因为音乐是在无法得出在哪里如何结束的结论的状态下进行的。但是这些要素也是我在舞台上一直以来亲身体验的一部分。”他说：“说到德国文化，很容易想到啤酒和香肠，我建议大家先想想听某种音乐，然后进行‘预习’。” 16日还将举行指导声乐徒的研讨会。在众多应聘者中，他选择了与自己音域相同的4名贝斯手。他在研讨会上想要强调的是“语言”。“特别是，作为韩国人，要想在海外舞台上唱歌，例如，闭上眼睛时，德国歌剧听起来应该像德国人唱歌一样。比如说我要扮演王的角色，那么为了克服‘矮个子的东方人是欧洲王吗？’的偏见，我肯定要付出更多的努力。发音要比那个国家的人更清晰，让听觉上的东西超越视觉上的东西。” 他批评说：“韩国音乐界的供应比需求多。”“专攻声乐，演歌剧，演音乐剧，演韩国演歌。本应多学习、多活动的人在其他领域受到明星待遇，包装得好像很了不起一样。只有媒体和观众努力寻找真正优秀的歌手，才能迎来优秀歌手生存的时代。” 主唱大师系列最后舞台的主人公是11月16日的男低音塞缪尔•尹。预计将以“流浪者”为主题，以音乐剧的形式进行演出。详情咨询：1668-1352、1544-1555

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