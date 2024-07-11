真主党报复性空袭造成以色列两名平民死亡……战事再次“一触即发”. July. 11, 2024 08:01. by 开罗=常驻记者金起润 pep@donga.com. 黎巴嫩伊斯兰什叶派武装组织真主党与以色列发生全面战争的忧虑正在加剧。去年10月巴勒斯坦武装团体哈马斯和以色列爆发战争后，真主党支持哈马斯，并多次与以色列交战。 据《以色列时报》9日报道，真主党当天向以色列北部的主权争议地区戈兰高地发射了多枚火箭。当地两名乘坐车辆移动的平民因此死亡。当天的攻击是针对真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉的前警卫兼亲信最近被以色列袭击身亡而实施的报复行动。 以色列也进行了报复。以色列军方同一天通过社交媒体“X”（原推特）表示，“轰炸了黎巴嫩境内（与真主党有关的）军事设施和武器仓库等”。 在红海一带，与真主党一样支持哈马斯的也门什叶派叛军胡塞攻击了以色列。胡塞运营的马西拉电视台当天报道说，用弹道导弹和无人机空袭了以色列和美国的3艘民间货船。不过，目前还不知道人员伤亡及重大船舶损失。 自称真主党、胡塞、哈马斯后援者的伊朗也表示，为了对抗以色列，将继续支援他们。据路透社等媒体报道，伊朗当选总统佩泽希齐扬8日在致真主党领导人的公开信中表示：“伊朗将继续向对抗非法锡安主义政权（以色列）的抵抗势力提供援助。” 在5日的大选决选投票中获胜的佩泽希齐扬是承诺恢复与西方核协商的改革派。但伊朗国家最高领导人哈梅内伊和被认为是“政府之上的政府”的革命卫队等保守阵营一样，表明了继续“反以色列”路线的意向。 以色列从未停止过对加沙地区民间设施的攻击。9日，在加沙地带南部城市罕尤尼斯，以色列军队轰炸了联合国学校，造成至少29人死亡，数十人受伤。以色列军队主张：“哈马斯成员藏身在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处作为避难所运营的该学校，攻击学校是正当的。” 但是，以色列军队从6日空袭中部努赛伊拉特的学校开始，到当天为止连续4天空袭加沙地带各地的学校，对此，批评之声也日益高涨。据联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处透露，去年10月战争爆发后，因以色列军的攻击，仅联合国运营的学校、营地等就至少有500多名儿童和女性死亡。

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