OECD：“韩国商品市场管制力度在38个成员国中排名第20位”. July. 11, 2024 08:00. by 世宗=苏雪姬记者 facthee@donga.com. 据调查，韩国对商品市场的管制水平在经济合作与发展组织（OECD）38个成员国中排在第20位。但是比起主要国家，政府对零售价格控制等企业活动的介入更大。 据企划财政部10日透露，OECD发表的韩国2023年商品市场管制指数（PMR）为1.35，在OECD 38个成员国中排名第20位。也就是说，以管制强度排队时，韩国处于第20位弱管制水平。排名从5年前的第33位上升13个名次，刷新了历史最高排名。PMR接近OECD平均值（1.34）也是第一次。PMR是为评价个别国家对商品市场的管制政策而制定的指标，每5年发表一次。 但是，韩国在“介入企业活动”项目中排名第36位，在OECD成员国中管制力度排名第三。企业活动介入被评价为零售价格控制和网络领域政府介入、服务领域政府介入等。企划财政部相关人士解释说：“由于电力、天然气等网络事业领域的公共性较大，所以相关评价分数较低。” 除此之外，在“贸易•投资壁垒”中位居第36位，排名几乎垫底。OECD指出：“非关税贸易壁垒较低，而关税壁垒和外国直接投资壁垒的管制力度较大。”据分析，农业领域较高的关税率等产生了影响。另外，OECD还提到资格及许可限制领域的管制力度是OECD的平均水平，并提议说：“应该最大限度地减少资格、许可的登记制转换等政府介入。” 企划财政部相关人士表示：“计划积极改善不符合全球标准的核心规制，为韩国企业的自由企业活动提供后盾。”

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