美国“格莱美博物馆”举行HYBE相关展示会，上演BTS、LE SSERAFIM等舞台服装展. July. 11, 2024 07:58. by 李智允记者 asap@donga.com. 美国加利福尼亚州洛杉矶“格莱美博物馆”将举行展示会，审视培养出防弹少年团（BTS）等全球K-POP组合的韩国娱乐企业“HYBE”。届时将展示BTS、SEVENTEEN、LE SSERAFIM等HYBE所属偶像组合的舞台服装、制作日志等。 格莱美博物馆9日（当地时间）表示，将于下月2日至9月15日举行有关HYBE的展示会。展示题目“We believe in Music（我们相信音乐）”是2021年HYBE在现有的BigHit中改变使命时提出的企业口号。寓意是“通过音乐传播善的影响力，创造生活的变化”。 展示会上，演唱BTS《Yet To Come》、SEVENTEEN《Maestro》、TOMORROW X TOGETHER《Sugar Rush Ride》、ENHYPEN《Sweet Venom》、LE SSERAFIM《Easy》等热门歌曲时，各歌手身穿的服装将登场。另外，还将展示给HYBE议长房时爀带来灵感的书籍、粉丝们使用的助威工具等。 博物馆方面表示：“以革新和创意性为基础，可以体验到HYBE成为全世界娱乐业界领头羊的过程”，“与HYBE合作策划了此次展示会。”博物馆还强调，HYBE所属的音乐家们代表了世界音乐格局的现在和未来。 格莱美博物馆成立于美国大众音乐颁奖典礼“格莱美奖”50周年的2008年。该建筑共有5层，展厅面积达2800平方米。据格莱美博物馆方面透露，此次展示会将利用2、3层进行，是建立后最大规模的展示。 HYBE旗下的厂牌“ADOR”所属女子组合NewJeans不会参加此次展示。这反映了ADOR代表闵熙珍和HYBE之间的矛盾情况。HYBE解释说：“是否参与是由各厂牌选择的。”

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