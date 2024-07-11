躲在“电报”里的总统夫人……道歉要在国民面前进行. July. 11, 2024 07:58. . “非正式的决策体制比正式体制上更有力量上的优势。由此可见，这种现实已经‘禁区化’，谁都不能提出质疑。” 国民力量党代表候选人韩东勋对总统夫人金建熙的“（社交媒体）电报”短信“读而不回”的争议，吞噬了该党7月23日的全党大会。这句话似乎是对这一事件进行点评的评价。但这一部分实际上出自30年前的1994年首尔大学教授朴胜宽（音）的著作《露出的脸和看不见的手》中。朴教授指出了将正式交流机构打造成“表面装置”、却通过非正式机构做出重要决定的韩国政治的问题。30年后的今天，随着社交媒体的发展，非正式沟通窗口已经消失得无影无踪，躲进了私人空间。 确实有过看不见的手。那就是今年1月金建希向时任紧急对策委员长韩东勋发送电报短信的手。1月17日，时任紧急对策委员金庆律（音）提及“玛丽·安托瓦内特奢侈、杂乱的私生活”，要求金建希就收受名牌迪奥包一事进行道歉。两天后，金建希给韩东勋发短信表示：“由于我的疏忽，事情不断扩大，对此深表歉意。政治圈内存在道歉不一定能转化为道歉的事情。尽管如此，我还是会听从委员长的意见。”韩东勋没有回复。6个月后引发争议后，韩东勋说：“这实际上是一封写有不能道歉理由的短信。” 据悉，同一时期，金建希向周围人发送了包含保守YouTube（油管）博主主张的“道歉的瞬间共同民主党会像野狗一样咬上来”的“电报”信息。虽然信息内容口口相传被追加公开，但金建希是否真的有心道歉、是否干涉国政等争议不断扩散，最终全党大会成了“只剩下金建熙的大会”。 此外，还增加了“回帖队”等无形之手的疑惑。如果这是事实，暗地里企图操纵舆论的行为就等于犯罪。当然，遍数共同民主党的方式，一一数着上传到脸书、推特、博客等的帖子数，评价国会议员为“一人宪法机关”的做法，也是水准以下。因为挥发性强、只关注强硬支持层的信息泛滥。 看不见的手会引起误会。国民力量党议员金宰燮表示：“如果真的有道歉意向，就应该去更加正式的渠道--总统室。”尹锡悦政府上台后，因公开“电报”引发的争议已经不是第一次了。尹总统在2022年7月向时任院内代表权性东发送的“樱桃大拇指”短信，称“曾进行内部枪击的党代表更换后发生了变化”。短信曝光后，权性东道歉称：“因为我的疏忽，与总统的私人对话被曝光，引起误会，这完全是我的错。” 国民希望的是用露出的脸进行沟通。仅凭上传至非公开来往的电报或社交媒体的视频和照片很难说是沟通。韩东勋至少公开了自己的脸，并要求道歉。但金建希的道歉诚意只能通过发给周边人士的“电报”短信息来推测，并不明确。我知道，总统夫人的道歉不是简单问题。正因为这是艰难的决策，所以应该成立第二附属秘书室，从官方的决策过程出发。

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