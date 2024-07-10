在野党在法司委上决定，金建希及其母亲为“尹弹劾请愿听证会”作证. July. 10, 2024 07:53. by 安圭永记者、申娜莉记者 kyu0@donga.com、journari@donga.com. 共同民主党等在野党在9日的国会法制司法委员会全体会议上，决定26日举行“国民请愿敦促弹劾尹锡悦总统”相关听证会，尹锡悦总统夫人金建希和他的岳母崔恩顺将作为证人作证。国民力量党反对称，“共同民主党的‘弹劾请愿听证会’无异于‘弹劾预备程序’”，没有参与表决先行退场。为出席“2024北约峰会”正在美国访问的尹锡悦当天对《蔡上等兵特检法》行使了再议要求权（否决权）。 共同民主党等在野党当天在法司委全体会议上，将最近得到130万人同意的《关于要求立即发起尹总统弹劾案的国民请愿》作为案件提交，并表决通过了本月19日和26日举行相关请愿听证会的计划。 共同民主党计划在今后的两次听证会上，针对国民请愿中提出的弹劾理由，集中追究海军陆战队上等兵殉职事件调查外压疑惑以及金建希一家收受名牌贿赂、操纵股价等腐败、不法行为疑惑。为此，包括金建希及其母亲崔某在内，仁川地方检察厅检察官宋允相、德意志汽车会计负责人廉信一等17名金建希涉嫌腐败不法行为相关人员和国防部长官申源湜、海军陆战队司令金桂焕等22名蔡上等兵事件相关人员共39名将成为证人。此外，在野党还决定传唤负责朴正勋大校辩护的金正民（音）律师等7人作为证人出席听证会。 国民力量党司法委员们发表谴责声明表示：“共同民主党必将为谈论弹劾、使国政陷入混乱、分裂国论等付出代价。” 总统室表示：“尹总统批准了国务总理韩悳洙主持的国务会议上通过的《殉职海军陆战队特检法再议要求案》。昨天公布的警方调查结果已经查明真相和责任所在，在这种情况下，在野党现在应该撤回单方面推进的特检法。”

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