执政党全党大会首次电视辩论，仅围绕“金建希短信”展开激烈辩论并结束. July. 10, 2024 07:50. . 在国民力量党23日举行全党大会之前，昨天党代表候选人之间进行了第一次电视辩论。4名候选人就尹锡悦总统夫人金建熙1月份发短信给时任党紧急对策委员长的韩东勋候选人、韩东勋没有答复的问题展开了激烈的攻防战。在前一天举行的首次联合演讲会上，围绕“金建希短信”，“用人身攻击和诽谤来内部攻击”（韩东勋）、“不熟悉团队正体性的人”（元喜龙）等，候选人之间展开了诽谤战。 金建希1月份通过（社交媒体）“电报”向韩东勋发送的5条信息全文被媒体公开，但争议反而加重。金建希写道：“如果我道歉就能解决，我想道歉一千次一万次。”“因为诚意争议和责任论问题有可能扩大，所以不能轻易做出决定。”金建希还写道，“尽管如此”，如果韩东勋和紧急对策委员会作出决定，她将道歉。对此，韩东勋方面主张，“她的意思是难以道歉”。而其他候选人则反驳称，“‘如果党做出决定，我会道歉’，却被韩东勋无视，这让人无法理解”。双方各抒己见，寸步不让。 金建希的短信中包含了“您和总统好像因为我的特检问题关系尴尬，我替他道歉”、并提议与尹总统通话、见面等内容。在另一短信中，金建希称韩东勋为“同志”，并解释说，自己用“回帖组”指责韩东勋的说法并不属实。在野党指责金建希“干预国政”“介入党务”，要求查明回帖组的真相。金建希的短信给4月10日议会选举后本来就低迷的执政党增加了负担。 虽然执政党是4月10日议会选举惨败后时隔3个多月举行全党大会，但围绕党的革新方向和前景的竞争已无影无踪，继“背叛者攻防战”之后，“金建希短信”争议成为吞噬所有话题的黑洞。对于党内部分人士担心的“自残形态”，候选人们似乎并不介意。如果只是以这种方式展开内战，无论谁当选代表，都只会留下严重的后遗症。这样的执政党能否与政府一起运营国政，并在国会牵制庞大的在野党，也是个疑问。

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