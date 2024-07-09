乌克兰选手马胡齐赫时隔37年打破女子跳高世界纪录. July. 09, 2024 08:04. by 任寶美 bom@donga.com. 乌克兰跳高运动员雅罗斯拉娃•马胡齐赫（22岁•照片）时隔37年刷新了女子田径跳高世界纪录。 8日，在法国巴黎举行的世界田径联合会钻石联赛巴黎站女子跳高比赛中，马胡齐赫越高了2米10的高度，将1987年保加利亚选手斯捷夫卡•科斯塔迪诺娃创造的原世界纪录（2米09）提高了1厘米。排在第二位的是身高超过2米的尼古拉•奥利斯拉格斯（28岁•澳大利亚）。 当天，马胡齐赫在第二次试跳中越过了2米03，早早确定夺冠，此后她挑战了乌克兰全国纪录2米07，第二次试跳成功，接着又一次性地越过了2米10的高度。马胡齐赫表示，“终于在世界田径史上刻上了‘乌克兰’的印记，感到非常高兴。这是为乌克兰国民的胜利。”马胡齐赫是2021年俄罗斯入侵乌克兰时受损最严重的地区之一第聂伯出身。 在26日开幕的巴黎奥运会女子跳高比赛中，马胡齐赫将成为金牌的有力争夺者，对此她表示：“奥运会的氛围又不一样了。虽然会更难，但我会好好准备的。”在2019年多哈世锦赛上，马胡齐赫越过2米04的高度，刷新青少年世界纪录，获得第二名，在2021年东京奥运会上她获得铜牌（2米），在去年的布达佩斯世锦赛上则获得了金牌（2米01）。

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