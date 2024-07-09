伊朗将迎来新春天？抑或进入漫长冬季？. July. 09, 2024 07:59. . 改革派政治家马苏德•佩泽什基安在伊朗总统选举中获胜。1978年霍梅尼革命成功后，当伊朗被伊斯兰原教旨主义框架牢牢束缚时，会有不少人想到“这个体制能维持多久”。虽然巴列维王朝因腐败和无能而臭名昭著，但伊朗是一个资源和增长潜力丰富的国家，是伊斯兰国家中开放性最高的国家，甚至流行迷你裙。 但近半个世纪以来，伊朗作为正统穆斯林国家，日子一直过得挺稳当。在国际社会上，作为什叶派的后盾，成为了强硬抵抗势力的背景。但在伊朗，强硬派总统却因直升机事故而死亡。这种事故往往伴随着怀疑，具有报复心理，即使选出更加强硬的人物也不奇怪。而且美国对伊朗的制裁丝毫没有解除的迹象。与以色列交换了一次导弹，得到伊朗赞助的胡塞武装、真主党处于准战时状态。个人认为，伊朗向黎巴嫩或叙利亚派遣地面部队的情况不会发生，但内外的战争压力并不小。尽管如此，改革派人物以54%的得票率当选，这是谁都无法预测的变化。 不知道这一变化会持续到什么程度。期待伊朗社会马上出现可视性变化的期待操之过急。即使冰山下的冰正在融化，变化也需要很长时间。这有可能以代言国民心境的变化、心境的不安而告终。心中累积着生活的不便和追求人生目标、体制变化是不同的。也许下一代的变化和方向会确定下来。看得太远了？从历史上看，这已经是非常短暂的成功了。而且这种小小的努力也不应该放弃，要坚持下去。

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