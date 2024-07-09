阻止极端势力的法国决选投票…也值得我们探讨. July. 09, 2024 07:58. . 7日，法国国民议会选举投票推翻了极右政党会获胜的预想，左派联盟取得了胜利。多数选民在第一轮投票中看到极右翼国民联合盟的宣传结果后，将票投给了竞争政党，结果国民联盟退居第三位，包括执政党复兴党在内的泛执政圈位居第二。 包括极左派“不屈服的法国”在内的左派联合“新人民阵线”获得182席，位居第一。但与过半数的289席相差甚远，而且与泛执政圈的168席、国民联盟的143席的议席差距也不大，因此不能保证在“新人民阵线”中产生总理。根据各政党的联合，泛执政圈人选有可能被提名为总理。 法国的议会选举和总统选举都要经过第一轮投票和决选投票。在议会选举中，如果在第一次投票中获得12.5%以上的得票率，将进入决赛。大选中，第一轮投票的前两名候选人将进行决选。大选的决选投票多次起到了阻止极端势力执政的作用。2002年领导国民联盟的前身国民阵线的让-玛丽·勒庞和社会党密特朗对决的最后投票中，未能投票给国民阵线的右派选民选择了相对温和的左派人士希拉克，让其当选。现任总统马克龙也在2017年和2022年大选中，以让-玛丽·勒庞的女儿、国民联盟的实际领导人玛丽·勒庞为对象进行决选投票并取得了胜利。 如果此次议会选举也按照第一次投票的趋势进行，国民联盟将以接近过半数的议席占据第一位，因此泛执政圈和左派联合通过候选人单一化，形成了三方对决的格局。国家足球队队长基利安·姆巴佩、流行歌手阿亚·中村、演员马里昂·科蒂亚尔等名人敦促投票反对国民联盟。最终国民联盟被挤到排名第三。 在实行多党制的情况下，决选投票可以拉拢选票，减少“死票”。其结果，左右稳健势力的联合不仅可以起到阻止极右极左势力执政的效果，还可以像马克龙一样打开新中间势力的执政道路。在世界范围内、在国内极端势力也逐渐得势的时代，我们也值得考虑引进。

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