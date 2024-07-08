“Galaxy Ring”售价49万韩元，“Galaxy Z Flip 6•Fold 6”在韩国最便宜. July. 08, 2024 07:55. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. 据悉，三星电子的首款戒指型可穿戴设备“Galaxy Ring”（照片）的韩国国内出厂价将定在49万韩元左右。据悉，即将于10日公开的Galaxy Ring和Galaxy折叠式智能手机新产品，国内出厂价都将是世界上最低廉的水平。 7日，据信息通信技术（ICT）业界透露，三星电子将于10日（当地时间）在法国巴黎举行“Galaxy Unpacked”活动，公开Galaxy Ring和“Galaxy Z Flip 6”、“Galaxy Z Fold 6”，预计三星电子将继续维持将新产品在国内的出厂价定世界最低的基调。 戒指型的智能可穿戴设备Galaxy Ring将焦点放在了睡眠质量测定及管理、血糖、心率等保健功能上。虽然在现有的Galaxy Watch上也可以测定，但是解开手表睡觉的用户较多，因此Galaxy Ring更容易进行睡眠健康管理。Galaxy Ring今年2月在西班牙巴塞罗那举行的“世界移动通信大会（MWC）2024”上首次公开了实物。 据悉，Galaxy Z Flip 6•Fold 6的国内出厂价以256GB（千兆字节）为准，分别为148.5万韩元和222.97万韩元。与之前型号Flip 5和Fold 5（256GB）相比，价格上涨了约8万~13万韩元。ICT业界预测，在美国上市的价格与前作相比也将上涨100美元（约14万韩元）左右. 业界相关人士分析称：“三星电子反映韩国企业这一点，继续维持推出低国内出厂价的基调”，“最近受到政府下调通信费压力的3家通信公司发出制造商也应参与的声音，这可能也产生了影响。”

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