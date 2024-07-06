宋爷爷在中国与福宝相会……“你过得很好，我就放心了”. July. 06, 2024 07:44. by 李敏雅记者 omg@donga.com. “看到福宝生活的环境，我放心多了。” 被称为爱宝乐园熊猫“爷爷”的爱宝乐园主饲养员姜哲远飞往中国，时隔3个月再次见到了福宝。三星物产度假村部门5日表示，姜饲养员4日和5日在中国卧龙神树坪熊猫基地与福宝见面，度过了重聚的时间。 姜饲养员参观了福宝生活的放养场，叫着福宝的名字进行交流。据悉，福宝也对姜饲养员叫自己的声音做出反应，走近等，表现出似乎认出他的样子。 姜饲养员说：“福宝生活的周边环境非常好，看到了很多为福宝而努力的痕迹，感觉到了当地饲养员们正在费心。这次虽然只是短暂见面，但我是一有机会就想来看福宝。”他还说：“福宝在休息处睡午觉，下雨了，就钻到下面的洞穴里睡了。福宝适应得很好，很了不起！” 此次会面距离福宝今年4月3日前往神树坪大熊猫基地已有92天。福宝在中国顺利完成了约2个月的检疫和适应期。福宝从6月12日开始在野外放养场生活，与普通游客见面。 福宝与姜饲养员何时再次见面也备受关注。姜饲养员在4月福宝回到中国时，从机场到熊猫基地全程陪同。姜饲养员当时因母亲去世，比原定日程提前回国。当时，姜饲养员承诺：“福宝面向普通游客开放后，一定会再来看望它。” 福宝是2020年7月20日韩国首只自然繁殖出生的大熊猫，受到大众极大关注和喜爱。福宝离开的爱宝乐园里住着福宝的父亲乐宝、母亲爱宝和双胞胎妹妹睿宝和辉宝。

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