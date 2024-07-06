执政党纷传“金建希曾5次向韩东勋表达‘迪奥包道歉意向’，均被无视”……韩东勋否认“不好沟通”. July. 06, 2024 07:44. by 金埈馹 jikim@donga.com. 国民力量党代表候选人韩东勋“无视金建希短信”的争议突然成为7月23日执政党全党大会的核心争论焦点。在第22届议会选举之前的1月份，尹锡悦总统夫人金建希5次就自己“收受迪奥包争议”向当时担任执政党紧急对策委员长的韩东勋发送短信，5次表达道歉意向，但全部被韩东勋候无视，这种说法引发了争议。韩东勋5日表示，“议会选举期间通过官方通道与总统室进行了沟通”，断然否定了“拒绝沟通”的争议。但韩东勋的党代表竞争对手们和亲尹锡悦阵营集中强调“尹-韩矛盾”和“韩东勋背叛论”，展开了攻势。 韩东勋当天在首尔市龙山区会见记者时，就上述争议表示：“为什么现在这个时候出现这样的说法，令人惊讶。我认为执政党的紧急对策委员会委员长和总统夫人以私下方式进行公务、政务上的讨论，都是不合适的。”其核心要义是，怀疑这是全党大会即将召开之际亲尹阵营的攻势。他还说：“与总统室进行过沟通，为了减轻国民的担心，多次表达了无论以何种方式（金建希）都需要道歉的意见。”不过，他并没有否认收到金建希短信的事实。 其他党代表竞争对手针对韩东勋表示：“韩东勋的错误行为对议会选举的失败也产生了影响。”亲尹阵营的候选人元喜龙表示：“外界对‘绝尹’（与尹锡悦总统断绝关系）的评价没有错。在追究公与私之前，这在人性上是不礼貌的。”候选人罗卿瑗则表示：“韩东勋的判断力不成熟。哪怕是现在，也应该向党员和国民道歉。”另一名候选人尹相现针锋相对地说：“以这种信赖关系，怎么能履行执政党党代表的职务呢?” 对于在距离党代表选举还有半个多月的时候短信争议愈演愈烈，执政党内有分析认为，像去年的3月8日全党大会一样，亲尹阵营的攻势将全面展开。亲尹阵营的一名议员表示：“这表明了总统和韩东勋的关系跨越了鲁比孔河。金建希可能感到了侮辱感。”相反，亲韩东勋派议员反驳称，“这是（亲尹阵营）公开（公开）金建希‘尝试秘密联系人政治’的自残行为。”

한국어