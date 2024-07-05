四大集团的青年所占比重也在减少. July. 05, 2024 08:03. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 据调查，去年三星电子职员中“40岁+”的比重首次超过了“29岁-”的比重。据调查，包括三星电子在内，四大集团的各代表企业中，29岁以下职员的比重都下降到了30%以下。据分析，受低生育、高龄化影响，人口结构发生变化的情况下，企业进军新事业放缓，招聘结构发生变化。 《东亚日报》4日对三星电子公布的2008年至2024年可持续经营报告进行分析的结果显示，去年26.7860万名三星电子国内外职员中，29岁以下的职员有7.2525万人（27.1%），40岁以上职员有8.1461万人（30.4%）。去年，29岁以下人群的比重首次下降到30%以下，40岁以上人群的比重超过30%。第一个公示年度2008年，29岁以下职员比重为59.6%，40岁以上职员比重为10.2%。 在四大集团的代表企业三星电子、SK海力士、现代汽车、LG电子等4家企业，29岁以下职员的比重均低于30%。SK海力士为29.6%，现代汽车为12.6%，LG电子为18.4%。以SK海力士为例，2022年国内外职员中29岁以下的比重首次降至30%以下。现代汽车在2022年国内职员中50岁以上所占的比重比起到腰部作用的30岁至49岁所占的比重更大。 韩国的中位年龄从2008年的36.7岁上升到了今年的46.1岁，这反映了人口结构的变化。据分析，受新事业停滞的影响，从过去的大规模公开招聘为主转变为以经验为主的招聘方式也产生了影响。韩国开发研究院）劳动市场研究组组长韩约瑟（音）指出：“在一旦录用就很难解雇的环境下，转变为只录用少数职务所需的人力的方式也产生了影响。通过职务重新设计，为了维持高龄层的生产性，需要考虑全面搞活企业的投资。”

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