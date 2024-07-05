金爱兰、金衍洙、尹成熙、殷熙耕、片惠英……以“音乐”融为一体的5位文豪. July. 05, 2024 08:02. by 金素敏记者 somin@donga.com. “我每天晚上都会给枕着我的膝盖睡着的妈妈唱摇篮曲。就像我很小的时候妈妈对我做的那样。” 放学回家的路上。“我”在过红绿灯已经所剩无几的人行横道时被卡车撞死。女儿的葬礼结束后，为了失眠的母亲，我走进妈妈的梦境，唱摇篮曲。作家意识到，摇篮曲是深深爱着某人的音乐。 这是收录在以音乐为素材的5篇短篇小说集《音乐小说集》（弗朗茨出版社）中的尹成熙的《摇篮曲》中的一部分。以作曲家弗朗茨•舒伯特（1797~1828年）的名字命名的音乐专业出版社弗朗茨企划的此次作品集有金爱兰、金衍洙、尹成熙、殷熙耕、片惠英等5名小说家参与。 除了共享“音乐”这一主题之外，在各自自由撰写的5部作品中可以看到作家的个性等多种多样的故事。每部作品都像是在回答人生中遇到意想不到的离别或死亡时如何度过这段时间一样。 书的最后还刊登了作家和编辑进行的采访。殷熙耕作家说：“我是抱着对某个问题了解一下的想法写小说的”，“这是一个想进去看看音乐的世界。”金爱兰作家说：“看到一起合作的作家们的名字，感到非常高兴”，“翻开书页，就会留下播放5首音乐的‘旋律卡’。” 在播放某首歌的几分钟内，我们内心的感情比任何时候都更加高涨。与5部小说一起度过的时间将成为立体地感受人生中经历的强烈瞬间的机会。

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