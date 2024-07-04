美联储主席鲍威尔：“美国通胀放缓取得重大进展”. July. 04, 2024 08:25. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国央行美联储（Fed）主席杰罗姆•鲍威尔评价说：“美国通货膨胀放缓的趋势距离达到目标水平，已取得了相当大的进展。”得益于鲍威尔主席不排除9月份降息的可能性，美国标准普尔500指数历史上首次突破5500点大关。 鲍威尔主席2日（当地时间）出席在葡萄牙举行的政策会议上，评价美联储为降低通货膨胀所做的努力取得了进展，并表示美国“走上了通货紧缩（通货膨胀下降）路线”。美联储偏好的物价指标“根源个人消费支出（PCE）物价指数”，5月与前一个月相比上升率为0.08%，是2020年11月以来最低的，与去年同期相比上升率为2.6%，接近美联储目标的2%。 但是，对于下调利率的时间，他重申了原有立场，“在政策缓和（下调利率）开始之前，需要确信通货膨胀正在持续下降至2%。” 相反，被称为美联储内“鸽派”（放宽货币政策）的芝加哥联邦储备银行（联银）总裁奥斯汀•古尔斯比当天在接受CNBC采访时表示，“有警告信号表明实体经济正在减弱”，“要注意不要让联银维持不必要的紧缩”，暗示了下调利率的必要性。 在本月30、31日举行的美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，很有可能冻结利率，而市场正在就利率下调时期是9月还是11月美国大选以后的日志展开拉锯战。在6月份的“点阵图（dot plot）”中，19名美联储委员中有8人表示今年将下调2次，7人表示下调1次，4人表示“今年不会下调”，美联储内部也出现了不同的预测。 根据芝加哥商品交易所集团（CME）的“美联储观察（FedWatch）”工具，当天鲍威尔主席发言后，政策利率期货投资者们评价9月份下调的可能性约为70%，提高了9月份下调的期待感。这一数值比上周PCE发表前高出约10%。根据5日发表的美国6月雇佣报告书和11日公开的6月消费者物价指数（CPI）等主要指标，9月下调的期待感可能会更高。 当天，得益于鲍威尔主席对通货膨胀的乐观论和特斯拉第二季度（4~6月）汽车交货量避免了最坏情况的稳定感，特斯拉的股价上涨了10%以上。对此，S&P500指数比前一交易日上升了0.62%，创下了今年以来的第32次新纪录。纳斯达克指数也上涨了0.84%，创下了今年第22次的历史最高值。

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