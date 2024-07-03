特朗普获得部分豁免权，总统选举的弹性变大. July. 03, 2024 07:58. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国联邦最高法院当地时间1日部分认可前总统特朗普（照片）主张的“总统豁免权”。也就是说，特朗普在总统任期内的公职行为不会受到法律处罚。因此，2020年“试图推翻总统选举失利”等特朗普遭到刑事起诉的案件的审判，实际上不可能在11月总统选举前开始。 最高法院当天以6票赞成、3票反对判决称：“对于前任总统在任期间执行的公职行为，对刑事起诉拥有部分免责特权。”最高法院院长约翰·罗伯茨在判决书中表示：“总统在执行宪法权限方面拥有绝对豁免权，对其他公职行为也有资格获得豁免权。” 特别检察官杰克·史密斯以特朗普为了推翻2020年选举结果△向法务部施压要求更换选举人团△妨碍前副总统迈克·彭斯的大选结果认证△煽动“1月6日冲击国会大厦事件”等嫌疑对特朗普提起了刑事诉讼。 但是，最高法院就特朗普向法务部涉及施压嫌疑的判决称：“向行政部门负责人咨询并听取所管辖业务报告是总统的权限，不属于刑事起诉对象。”其他嫌疑也将被交由下级法院，判断特朗普的行为是公职还是非公职性质。 离总统选举还有4个月，特朗普继6月27日进行的电视讨论取得压倒性胜利后，现在又实际上减少了司法风险，预计其“大势论”将更加得势。

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