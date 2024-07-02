没有蓝图、没有革新，只剩下“扣背叛帽子”的执政党竞争. July. 02, 2024 08:12. . 7·23全党大会在即，国民力量党初期的党权竞争因“背叛的政治”争议而异常激烈。在最近的舆论调查中，韩东勋候选人在执政党支持层中表现出很高的支持率，罗卿瑗、元喜龙、尹相现候选人向韩东勋祭起了“背叛尹锡悦总统”的大帽子，展开了夹击。对此，韩东勋方面也积极反驳称，“这不是恐韩症吗”，诽谤战进一步升温。党内已经出现了担忧：照这样下去，会不会像过去亲朴（亲朴槿惠）和非朴（非朴槿惠）之间的斗争一样，越过无法回头的江。 短短一周时间，执政党党权竞争从初期开始就以背叛者的逻辑展开混战，这可能是因为其他候选人对“反代韩（反正代表是韩东勋）”氛围的焦虑。在各种舆论调查中，韩东勋获得了党代表适合度第一名，在部分调查中，超过半数的执政党支持者喜欢韩东勋。对此，三名候选人提起韩东勋以第三方推荐方式提议《蔡上等兵特检法》一事，同时展开攻势，纷纷指责韩东勋“一夜之间背叛……”（元喜龙）、“如果是为了个人利益而背叛……”（罗卿瑗）、“成为绝尹（尹锡悦）的背叛政治……”（尹相现）。对此，韩东勋方面也发话，“谁才是真正的背叛者”，提起了其他候选人的“往事”。 这种幼稚的争吵，就像面对袭来的危机把头埋在沙子里的鸵鸟一样令人寒心。国民力量党虽然作为执政党，经历了历史上最严重的议会选举惨败，却并没有作出改变。作为紧急对策委员长和党内重要人物，所有人都对选举失败负有巨大责任。但不仅没有反省，反而急于看尹总统和亲尹势力的眼色，忙于责怪别人。因此，国民力量党不可能超越眼前的全党大会，拿出为党的重建必须实现的革新保守蓝图或健全的党政关系，乃至重新创建政权的革新方案。 从这种令人脸红的选举战来看，党权候选人似乎都忘记了朝小野大的现实，对压倒性巨大在野党的一意孤行无力抗争的少数执政党的现状。现在执政党要做的首要责任，是首先了解民心的深意，填补总统和民心之间的差距，开辟道路。但是，他们只是把自己作为对抗在野党的对手，而对于如何说服总统和在野党，引导协商，谁也没有一言半句。昨天在国会上，政府和在野党再次发生正面冲突等，持续着极端的对峙，但执政党却只是束手无策。

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