“博尔特接班人”莱尔斯瞄准巴黎奥运会4冠王. July. 01, 2024 08:03. by 梁鍾久 yjongk@donga.com. 诺亚•莱尔斯（26岁•美国）在田径男子200米比赛中创下了本赛季世界最好成绩，获得了巴黎奥运会的参赛权。莱尔斯有望在26日开幕的巴黎奥运会上挑战4冠王。 30日，在美国俄勒冈州尤金海沃德体育场举行的美国田径代表队选拔赛男子200米决赛中，莱尔斯以19秒53的成绩夺冠。这一成绩领先在前一天的半决赛中，坎尼斯•贝德纳雷克（26岁）创下的本赛季最好成绩（19秒60）0.07秒。贝德纳雷克以19秒59的成绩获得第二名，埃里安•奈顿（20岁）以19秒77的成绩获得第三名，三人都获得了巴黎奥运会的入场券。 在男子100米决赛中，莱尔斯以9秒83的成绩夺冠，他将在巴黎奥运会上挑战多冠王。《美联社》报道说：“莱尔斯在巴黎奥运会上不仅可以挑战100米、200米、4乘100米接力赛，还可以挑战4乘400米接力赛，有望挑战四冠王。” 莱尔斯虽然在2019年多哈世锦赛、2022年尤金世锦赛、2023年布达佩斯世锦赛200米项目上连续3次夺冠，但尚未获得奥运会金牌。在2021年东京奥运会200米项目上获得的第3名是他的最好成绩。莱尔斯说：“如果我在东京奥运会200米比赛中夺冠，我可能会停滞不前。东京奥运会上的遗憾结果刺激了我。” 莱尔斯在去年的布达佩斯世锦赛上包揽了男子100米、200米和4乘100米接力赛的冠军，成为了“博尔特的接班人”。这是继2015年北京世锦赛的博尔特（38岁•牙买加）之后，时隔8年再次有选手包揽世锦赛三冠王。男子100米（9秒58）和200米（19秒19）世界纪录保持者博尔特是历史上首位连续3届（2008年北京、2012年伦敦、2016年里约热内卢）包揽奥运会100米和200米冠军的男子短跑传奇人物。博尔特于2017年退役。

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