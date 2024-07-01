围绕“蔡上等兵特检法”“广播4法”“金洪一弹劾案”等，朝野政党就战云密布. July. 01, 2024 08:02. by 安圭永记者、权九龙记者 kyu@donga.com、9dragon@donga.com. 朝野政党有望在2日至4日举行的全体会议上围绕《蔡上等兵特检法》《广播四法》、广播通信委员长金洪一弹劾案的处理等问题发生正面冲突。共同民主党将本周定义为“攻打执政党超级周”，并计划在全体会议上强行处理《蔡上等兵特检法》等争议法案，同时从1日的国会运营委员会开始，在2日至4日的对政府质询中向政府和执政党发起总攻势。相反，国民力量党却背水一战地表示，“《蔡上等兵特检法》等法案在常任委员会阶段由在野党单独处理，根本无效。如果在全体会议上强行处理，将向总统建议行使再议要求权（否决权）。” 共同民主党院内发言人姜由桢30日在国会吹风会上表示：“在7月19日蔡上等兵死亡一周年之前，将朝着真相迈出又一步。在4日临时国会会期结束之前，一定要处理特检法，用特检和国政调查双重引擎加快查明真相的步伐。”她警告称：“其他瞬间已经结束。现在只剩下惩罚的瞬间了。” 共同民主党还决定加快广播4法和金洪一弹劾追诉案的处理速度。共同民主党首席发言人李海植当天表示：“将使违宪的广播通信委员会2人体制做出的不正当决定无效。将通过广播四法，使公营广电机构回到国民的怀抱。”共同民主党领导层相关人士解释说：“对金洪一委员长的弹劾案处理本来没有蔡上等兵特检法等紧迫，但是随着上个月28日广播通信委员会突然表决公营广电机构理事选任案，党内要求立即弹劾的呼声越来越高。” 在国民力量党看来，《蔡上等兵特检法》等已经在第21届国会上被总统行使否决权、重新表决后又被否决，因此反对处理。广播通信委员会法或弹劾追诉案也是在没有组建国会机构的情况下在常任委员会内获得了通过，因此，如果在野党在全体会议上通过，将向总统建议行使否决权。执政党正在考虑，如果在野党主导下试图在全体会议上处理《蔡上等兵特检法》等法案，将利用无限制辩论，展开“告发立法狂奔”的舆论战。

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