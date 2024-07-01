拜登是否辞任总统候选人，取决于夫人吉尔. July. 01, 2024 08:01. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 由于美国总统拜登（82岁）在总统选举电视辩论中惨败，美国民主党内部要求其辞任总统候选人的呼声越来越高。拜登强行安排周末游说日程，断然否认了退出的可能性。但有人指出，每当拜登宣布参加连任等主要政治决定时，一直起到“守门员”作用的夫人吉尔（73岁）握有决定其是否辞职的钥匙。 美国NBC电视台援引多名消息人士的话报道说：“拜登总统将于当地时间30日在总统别墅戴维营与家人讨论挑战连任的未来。”拜登在6月27日举行的第一次总统选举电视辩论中，90分钟里一直以沙哑的声音和前言不搭后语的回答，被前总统特朗普碾压，民主党内外都在敦促他辞去总统候选人职务。他在这种情况下决定召开家庭会议。 拜登每当参加2020年总统选举和去年宣布挑战连任等主要政治契机时，都会通过家庭会议做出决定。对此，拜登政府官员表示，“前提不明确”，对拜登主动辞职的可能性讳莫如深。 拜登6月29日在纽约举行的募捐活动中，把坐在旁听席上的3名民主党议员叫过去表示：“不是没有出口吗。我一定会在此次大选中获胜。”此外，在6月28日在北卡罗来纳州游说中，拜登承认高龄忧虑称，“我没有以前善于辩论”，但同时表示，“我知道该怎么做（总统）”。电视辩论结束后，拜登强行举行当初预定的游说和筹集选举资金的活动，与辞职的可能性划清界限，试图平息支持群和民主党内外的动摇。 但是，美国民主党内部为要求拜登退出总统选举而采取的行动正在进一步具体化。美国政治媒体《政客》援引多名众议院民主党议员的话报道说：“众议院党鞭哈金·杰弗里斯和参议院党鞭查克·舒默表示，为了拜登总统的辞职，应该考虑共同努力。” 有观察人士认为，夫人吉尔的判断将对拜登辞职的决定起到核心作用。拜登的主要赞助人乔·摩根律师对《纽约时报》表示：“吉尔的声音是最终的，也是最重要的。”吉尔不顾高龄的担忧，积极支持拜登挑战连任。她在6月29日的募捐活动中还身穿写有“投票吧”字样的服装出席，并表示：“乔（拜登）不仅是适合当总统的人，也是唯一能当总统的人。”

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