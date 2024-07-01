Seventeen作为K-POP歌手首次出演英国格拉斯顿伯里音乐节. July. 01, 2024 08:00. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韩国男子偶像组合Seventeen作为韩国歌手首次站在了英国格拉斯顿伯里音乐节（Glastonbury Festival）的舞台上。格拉斯顿伯里是世界上最古老的音乐节，被许多音乐家称为“梦想的舞台”。 Seventeen上个月28日（当地时间）在英格兰萨默塞特郡的名为“WashFarm”的露天举行的此次庆典上进行了约1个小时的演出。他们演唱了《MAESTRO》、《Rock with you》等13首歌曲，展示了韩国偶像组合特有的“群舞”。成员Joshua（洪知秀）当天在舞台上表示：“即使语言、国籍和文化不同，我们也可以通过音乐连接起来。这就是我们来这里的原因”，赢得了群众的热烈欢呼。 英国广播公司（BBC）报道说：“与美国相比，Seventeen在英国的知名度较低，刚开始观众的反应不冷不热，但随着热情的舞台持续，反应也越来越热烈。”BBC还分析说：“这是K-POP在全球排行榜上的支配力正在逐渐扩大的信号。”《卫报》用照片介绍了Seventeen粉丝们举着用韩文写“我爱你”、“非常Nice”的手牌、太极旗的样子等，并表示，“Seventeen是第一支在格拉斯顿伯里演出的K-POP乐队，书写了历史。”

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