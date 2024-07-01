更趋浓厚的特朗普大势论……朝核、投资风险进一步增大. July. 01, 2024 07:59. . 上周美国总统候选人之间的首次电视辩论，使华盛顿乃至全世界陷入了混乱。亲眼确认高龄的拜登总统很难进行逻辑讨论后，民主党内部强烈要求更换候选人。英国、法国等欧洲主要国家的媒体也主张，更换是不可避免的。今年初特朗普占优势的选举局势最近出现了势均力敌的变化，但目前特朗普的大势论已经变得坚定。 特朗普再次当选的可能性进一步增大，预示着今后4年韩美同盟将发生巨大变化。他会像第一个任期时一样，把韩美同盟视为交易和讨价还价的对象。特朗普在一个月前接受《时代》杂志采访时表示：“为什么要用美国的税金保护像韩国这样富裕国家？”预计特朗普政府将要求进一步缩减目前2.85万名驻韩美军的规模，并大幅提高韩国每年负担的1.2万亿韩元规模的驻韩美军驻扎费用。特朗普团队一直提出新原则：美国将继续提供其称之为“延伸威慑”的核保护伞，但常规武器防御必须由韩国解决。 特朗普有可能在重新执政后再次参加朝核问题谈判。2019年河内会谈因金正恩以放弃宁边等部分核设施为代价要求完全停止经济制裁而破裂。最近，特朗普团队的核心幕僚们提出了“朝鲜不弃核，而是只要进行冻结就能解除制裁”式的谈判可能性。电视辩论之后，特朗普引发的安全风险进一步增大。 特朗普公开表示，“将在任期第一天签署废除电动汽车补贴的行政命令”，其影响难以估量。该发言是针对比内燃机汽车零部件少40%的电动汽车主导市场时，感到工作岗位威胁的密西根州工人做出的。即使考虑到这一点，根据拜登总统的削减通货膨胀法案向美国进行巨额投资的韩国汽车、电池企业的投资战略的不确定性也增大了。 经历过特朗普4年的国际社会对他重返政坛的可能性增大感到紧张。在特朗普第一个任期里，很多具有核心地位的幕僚都离开了他。特朗普第二个任期里，同盟出现裂痕、与朝鲜妥协、动摇韩国产业基础的大混乱，光是想象就令人眩晕。最终，我们只能为即将到来的现实做好准备。在与拜登政府合作的同时，还要让特朗普方面的人士接受韩国的理解和现实。要以非同寻常的觉悟，悄无声息地应对特朗普的第二个任期。

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