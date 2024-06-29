湖人“国王”勒布朗得偿所愿，NBA史上首次父子同队效力. June. 29, 2024 07:34. by 任寶美 bom@donga.com. “国王”勒布朗•詹姆斯（40岁•洛杉矶湖人队）抓住了实现“想和儿子一起征战美国职业篮球（NBA）”梦想的机会。28日，湖人队在美国纽约举行的2024年NBA新秀摘牌大会第二轮中，以全体第55位的排名选定了勒布朗的长子布朗尼（20岁）。如果勒布朗和布朗尼同时效力于湖人队，詹姆斯父子将在NBA历史上首次留下父亲和儿子在同一支球队打球的记录。 与NBA一起被称为北美4大职业体育的美国职业橄榄球联盟（NFL）、美国职业棒球大联盟（MLB）、北美冰球联盟（NHL）此前都留下过父子同队效力的记录。相反，此前在NBA甚至没有一对父子在同一赛季效力不同球队的记录。湖人队总经理罗布•佩林卡表示：“下个赛季，NBA的新历史将与湖人队的球衣一起书写。” 布朗尼进入美国南加州大学（USC）的去年7月在练习途中因心脏骤停而晕倒，5个月后重返球场。此后，他参加了美国大学体育协会（NCAA）一级联赛的25场比赛，场均拿下4.8分、2.8个篮板球，但3分球命中率仅36%。因此有人质疑“（布朗尼）挑战NBA是不是太早了”。实际上，在前一天选秀大会第一轮时，没有球队叫过布朗尼的名字。 布朗尼在此次选秀联合试训（身体•运动能力检查）时表现出的传球能力和“篮球IQ”都很好，因此得到了发展可能性较高的评价。因此，在第2轮后半段，他被指名为候选人。据美国体育专门媒体《ESPN》报道，虽然也有其他球队指定布朗尼，但詹姆斯父子的经纪人里奇•保罗通过电话传达了“如果布朗尼被其他球队选中，将前往澳大利亚联赛打球”的意思，布朗尼最终得以加入湖人队。 身高203公分的勒布朗在2003年新秀摘牌大会时，被克利夫兰骑士队以全体第1顺位（状元）选中，正式开启了NBA球员生涯。布朗尼（187公分）的选秀顺位排在全体倒数第4位。NBA历史上，在父亲是选秀状元的明星球员儿子中，布朗尼的选秀顺位是最低的。此前，2000年NBA选秀状元肯扬•马丁（47岁）的儿子小肯扬•马丁（23岁）在2020年的第52顺位是最低记录。

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